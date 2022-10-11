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【美股焦點】傳奇交易員指美股再跌一成才見底　通脹像擠牙膏般易放難收

宏觀解讀 19:06 2022/10/11

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【美股焦點】傳奇交易員指美股再跌一成才見底　通脹像擠牙膏般易放難收

美股由年初高位約36900點至今已累跌超過2成，但曾成功預測1987年股災的傳奇交易員Paul Tudor Jones指出，美股離見底仍有約10%跌幅，當短期利率升勢停止，並開始轉跌時，股市也會見底。又將通脹比喻作牙膏，擠出來以後很難再收回，坦言經濟衰退將對各種資產造成負面影響。

衰退開始後會持續約300天

現時為Tudor Investment 創辦人兼首席投資官Paul Tudor Jones指出，隨著聯儲局急於通過大幅加息來抑制飆升的通脹，美國經濟已經接近甚至處於衰退之中。他指鮑威爾（Jerome Powell）曾提到通脹會為美國人帶來痛苦，他認為痛苦正是經濟衰退的隱喻，預期當經濟陷入衰退，將對各種資產產生負面影響。

Paul Tudor Jones表示，衰退有一個特定「劇本」，例如大多數衰退會從開始後持續約300天，股市會下跌10%，歷史數據顯示風險資產在觸底前還有更多下跌空間。另外，而且在股市真正觸底前，短期利率將停止上升並開始下跌。

通漲回落至2%才能令社會穩定

他又認為聯儲局將通脹率恢復至 2% 的目標極具挑戰性，很大原因在於工資仍然大幅上升。他將通脹以牙膏作比喻，指牙膏一旦從擠出後，就很難再把它放回去，指出聯儲局現時正瘋狂地將牙膏洗刷掉，試圖將高通漲完全消除。

Paul Tudor Jones指，聯儲局應繼續收緊貨幣政策，以避免對經濟造成長期影響。表明如果當局不繼續收緊政策，通脹會一直處於高位，未來只會產生更多問題，長遠來說通脹回落至2%水平才能擁有一個穩定的社會。

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編輯：葉志偉

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美股 見底 貨幣政策 美國聯儲局 通脹

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