【夢想本應翱翔@iM網欄】私募基金鼓勵旗下投資組合　提升女性高管比例

環球初創圈普遍都是女性創始人較男性少，風險投資界亦是以男性為主導。過去美國有不少研究均指出，這種情況或會為整體經濟及企業發展帶來潛在的影響，應鼓勵決策層的性別多元化。私募基金霸菱亞洲投資（Baring Private Equity Asia，簡稱BPEA）就有意識地從自身以及旗下投資組合著力，鼓勵女性擔任高管及董事的角色，冀為社會及企業發展創造更大價值。

BPEA香港增長基金副總裁黃寶儀（Queenie Wong）是為數不多的女性投資人之一。她2014年從香港中文大學環球商業系畢業後，任職美銀美林股票資本市場部，一腳踏入投資界，加入BPEA之前，還曾任新世界發展行政總裁鄭志剛旗下基金C資本（C Ventures）副總裁，管理全球消費領域例如時尚、美妝及生活等類別的投資項目。

雖然投資界女性較少，但在這路上，Queenie自身並沒有因女性身份而得到不公對待，她對接觸過的男女創業者亦是一視同仁。她提到過去投資消費行業，會留意美容及時裝方面的發展機會，當中大概四成她投資的初創由女性創始人領導，「女性投資者及創業者會更了解女性消費者的日常需求。」

她指︰「這或不關乎男女平等，而是兩性本來就有不同的經驗和生活方式。不管是從投資者還是創業者經營的角度，多樣性很重要。」。

女性創始團隊獲得風投 受女投資者比例影響

Queenie 指出，BPEA近年亦著力與其投資的公司一起致力改善管理層的性別平衡。現時BPEA女性員工佔比約為四成，高於行業21%的平均水平；截至2021年底，BPEA擔任大股東的公司中，女性高管佔29%，女性董事會成員佔15%。Queenie指，該公司旗下一隻基金的投資組合中，81%的公司董事會內至少有一位女性，較私有企業的56%為高；另還有一隻基金設有一項與可持續發展關聯的貸款，其中一個績效指標是評估投資組合中公司管理層的女性佔比，以此鼓勵及推動提升公司女性高管的比例。

可惜像BPEA這樣積極鼓勵女性擔任高管職位的投資公司仍不算多見。美國新聞網站Axios 2020年對315間美國風投公司的研究顯示，只有12%的決策者為女性，比例雖較前幾年上升，但仍佔少數；而且在這些公司的創始合夥人中，女性僅佔2.4%。這亦被認為間接導致女性創始團隊獲得的風險投資也很少。有研究指，女性投資者為女性創業團隊提供資金的可能性是男性投資者的兩倍。

初創公司數據庫Crunchbase統計了800間由女性創辦的初創數據，結果顯示2020年只有2.3%的風投資金投給了由女性領導的初創，比2019年的2.8%明顯下跌，投資額亦比2019年大跌27%至49億美元。

性別多元化 帶來更豐富的觀點和經驗

有關女性於創業圈的重要性，過去業界及媒體亦經常討論，鼓勵董事會、企業高層、基金及職場的性別多元化，將能帶來多樣的觀點和經驗。

行業中男女性別的不平衡亦可能帶來回報上的損失。有數據顯示，有至少一位女性始創人的初創估值比創始團隊是「全男班」的初創高63%。波士頓諮詢公司研究發現，女性向投資者推介公司，所獲得的種子資金往往大幅低於男性創業者，但由女性創辦的公司最終能產生多兩倍以上的投資回報。

另外，調查亦指，性別包容的領導層能表現出更佳的企業社會責任，有助提升員工整體滿意度；男女數量平衡還能減少收入不平等方面的爭議，有助企業管理風險；性別多元的董事會更少會出現財務上的違規行為等。

籲女創業者更主動 謹慎而不失信心地發揮

Queenie接觸過不少初創公司，認為於運營業務和管理團隊等方面，男女始創人並不存在差別，惟她觀察到，女性較為謹慎，在向外演示業務、爭取投資方面略為吃虧。她指，男創業者往往能表現得較有自信，易讓人信服；而女創業者若沒有120%的準備，似乎就無法自信地表現於人前。「女性處事深思熟慮、謹慎，是很好的態度，但若過於保守，或難以於短時間的pitching過程中獲得矚目；投資者亦重視創業者對其所做的是否有信心。」

Queenie建議女性應更主動與人交談，積極把握時機展示自己及公司業務，「許多機會是透過referral（轉介）或機緣巧合之下發生，應隨時都能表現出對自己產品的信心。」她冀透過多參與關注女性創業者及投資者的活動，與她們分享經驗及資源，並計劃開設工作坊，與創業者分享pitching技巧，為女創業者打氣。筆者亦希望初創圈以及社會各界都能減少無意識的偏見（unconscious bias），支持、鼓勵女性在各個領域發揮才能。

作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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