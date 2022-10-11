【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物傳已啟動預路演 集資5億美元

消息指，中國專業皮膚護理產品生產商巨子生物招股在即，目前已啟動預路演工作，評估機構投資者意向，預計將集資約5億美元；高盛及中金公司為聯席保薦人。

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巨子生物日前已成功闖關，根據初步招股文件顯示，巨子生物專注於基於生物活性成分的專業皮膚護理產品行業，目前產品組合中共有105項SKU，涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品的8個主要品牌，包括即可復美、可麗金、可預、可痕、可復平、利妍、欣苷及參苷。

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截至今年5月底止五個月，巨子生物收入為7.23億元人民幣，按年增長38.9%，期內純利則增長8.3%至3.14億元人民幣。是次集資所得，將用於研發投資、擴大生產能力、增強銷售渠道及經銷網絡等。

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記者：張以正