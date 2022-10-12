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【英國王室】威廉分享生命突遭巨變經歷 被指與兩事有關

環球社會熱點 09:05 2022/10/12

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10月10日為世界精神健康日（World Mental Health Day），不少活動皆趁機提高民眾相關意識。英國王儲威廉王子夫婦亦錄製心理健康節目，威廉期間表示生活出現巨大變化時，才意識到無足夠工具應對，強調心理狀況非常重要。外間揣測，威廉所指的巨變正是母親戴安娜王妃離世及與哈里關係變差。

王儲威廉失「最性感光頭男」寶座 荷里活巨星高分奪冠 【下一頁】

威廉（Prince William）及凱特（Kate Middleton）早前錄製英國廣播電視台（BBC）心理健康相關節目，節目於英國當地時間周一中午12時45分（香港時間夜晚7時45分）播出。BBC提早發放部分片段，內容顯示夫婦二人與一眾專家討論年輕人心理健康。

    點擊圖片放大
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威廉表示，兩人在心理健康方面做了很多工作，聽到有很多人開始討論相關內容。威廉以工具箱比喻，指內有一切所需工具，但直至問題來臨時，大家才會知道甚麼工具才會派上用場，呼籲大眾及早重視心理健康與做好準備。

威廉繼承封地變大地主 查理斯都要交租 【下一頁】

威廉表示，龐大的家庭網絡及支援網絡非常重要，很多人直到生活出現變化時，才意識到所需的東西。威廉指，人們可以在前一分鐘過著正常生活，然後突然引來巨大轉變，當刻才意識到自己不一定擁有足夠的經驗及技術解決問題。

英媒《每日郵報》分析指，威廉相關言論是透露戴安娜離世時，他當時的心情。戴安娜於1997年因車禍離世，當時威廉年僅15歲。另外，亦有分析估計，威廉言論亦包括自己與弟弟哈里（Prince Harry）的關係。

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責任編輯：李俊儀

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