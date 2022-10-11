▲ 【解構│港股】建銀國際趙文利：第四季很大機會是港股中長期底部 大市跌浪已維持19個月、較歷史熊市中值更長

港股跌穿17000關，建銀國際董事總經理兼研究部主管趙文利認為，第四季很大機會是港股中長期底部，並成為重要的跨年度布局窗口，而港股有望柳暗花明，於波動中樞逐步抬高，預期大市在季內先折後揚，恒指於16500點至21500點之間波動，國指則於5500至7500點徘徊，恒生科指則於3200至4500點上落。

恒指於16500點至21500點之間波動

「恒指已自高位回落45%，接近歷史態市跌幅中值52%，但自1973年起、1997年起及2007年起熊市的跌幅尚有距離，而截至10月初，港股跌浪已維持19個月，較歷史中值13個月更長。」

恒指估值已跌破10倍，市帳率一度跌破1倍，同時今年來港股回購金額達571億元，已超2021年全年的381億元，當中前十大回購金額最高的公司佔總回購額約九成，當中騰訊 （00700） 及友邦 （01299） 分別錄得202億元及174億元。

趙文利表示，美國通脹於第四季有望顯著回落，市場對貨幣政策過度緊縮導致的經濟衰退擔憂加劇，投資者由通脹預期轉向衰退預期，預期聯聯局於11月加息後，加息節奏會放慢，美元及美債息將會回落，有助紓緩新興市場貨幣貶值及資金外流壓力。

投資布局方面，趙文利建議「逢低布局」，總體起配能源股、科技成長股、消費股及彈性較大的非銀行類別金融股，而業績能見度高的科技龍頭及地產行業整合消費者可也留意，本港及中資出行股及消費股亦有修復機會。

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編輯：陳韻妍