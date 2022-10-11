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華新水泥44億人幣 投得石灰岩礦採礦權

股樓投資 19:27 2022/10/11

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華新水泥（06655）公布，控股子公司黃石華新綠色建材產業有限公司以44.8億元人民幣的代價競得湖北省黃石市自然資源和規劃局掛牌公開出讓的湖北省陽新縣袁廣－良畈礦區建築石料用（熔劑用、水泥用）石灰岩礦採礦權，出讓年限為25年，礦區面積約4.4064平方公里，資源儲量約21.3億噸，規劃年產能約9,500萬噸。於10月10日，黃石華新綠色建材產業有限公司與黃石市自然資源和規劃局簽訂出讓合同，就採礦權競得事項，黃石華新綠色建材應向黃石市自然資源和規劃局繳納採礦權代價44.8億元人民幣。華新水泥周二收報7.74元，跌3.2%。

【0+3】國泰預計航空業運力 至少需時兩年復甦  詳情請看【下一頁

集團指出，相關岩礦具備儲量大、礦產品質好的特徵，所處位置距長江主幹道近，物流條件優越，距核心市場交通便利。在中國當前加強資源保護、優質石灰岩礦產資源稀缺的大環境下，黃石華新綠色建材競得建築石料用石灰岩礦採礦權，將保障公司黃石生產基地機制砂的供應穩定，合同的履行對公司未來經營業績具有積極影響。

美團傳部署進軍 本港及國際外賣市場  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

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