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王儲威廉失「最性感光頭男」寶座 荷里活巨星高分奪冠

環球社會熱點 08:35 2022/10/12

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英國王儲威廉連續兩年被選為「最性感光頭男士」，今年再有機構展開「光頭調查」，惟威廉已不再是「冠軍」，取而代之是電影《狂野時速》主角雲迪索。機構稱讚雲迪索頭部反射的光度最強，而且在各項評審得分較高。

哈里透露仔女加州生活近況 原來家庭另有新成員 【下一頁】

搜索引擎機構Reboot進行最性感光頭男調查，分析入圍男士面部黃金比例、Twitter形容詞、淨資產及身高等，並研究他們的顱骨光澤，得出各項平均值後，以10分為滿分。

結果顯示，《狂野時速》主角雲迪索（Vin Diesel）得到6.46分，成為最性感光頭男士。研究盛讚雲迪索頭部光滑、頭顱表面能反射達標準燈泡超過7成的光度，加上雲迪索身高175厘米，較一般男士為高。

全球最性感光頭男排名

    點擊圖片放大
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Jennifer Lawrence稱太快成名感失控 曾自覺猶如商品 【下一頁】

第二位是電影《穿Prada的惡魔》男演員杜斯（Stanley Tucci）、第3位是美國男星 Shemar Moore。

至於英國王儲威廉（Prince William）則跌落第五位， 研究顯示所有關於威廉的Twitter文章，有近16%帖子形容他性感。威廉亦是頭十位最性感光頭男中第二高的人，僅次於身高193厘米的巨石強森。

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責任編輯：郭麗明

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