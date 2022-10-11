【汰舊換新】八達通增設「逾期更換行政費」　一年寬限期後未換舊卡每年扣20元　下月15日起生效

八達通今日（11日）宣布，推出「逾期更換行政費」，在舊卡更換3個月通知期過後，客戶可於一年寬限期內，退回已失效的舊卡或免費更換新卡。若一年後仍未換卡，將從失效的舊卡餘額及按金中每年扣除20元的「逾期更換行政費」，直至這兩筆款項被完全扣除為止。「逾期更換行政費」將今年11月15日生效，並最快將於2023年11月15日開始徵收。

八達通於2017年起推出換卡計劃，鼓勵市民逐步更換15年以上八達通卡。

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為提醒客戶更換舊卡，八達通會提供為期最少3個月通知期，當客戶於拍卡消費時，聽到「嘟～嘟嘟」的提示聲響，便應前往指定地點（見下表）更換新卡。舊卡中的餘額及大部份八達通的服務／優惠等（如有）將全部自動轉移至新卡。 3個月的通知期過後，舊八達通卡將會失效。

八達通類別 換卡渠道 不記名八達通 如想把需要更換的八達通轉移至實體八達通，可前往任何指定港鐵站及商場之八達通服務站、港鐵客務中心（包括輕鐵客務中心）、指定九巴客務中心或指定新渡輪顧客及八達通服務站進行更換

iPhone 或 Apple Watch、華為和 Samsung 流動裝置的客戶，可把需要更換的實體八達通分別轉移成為 iPhone 或 Apple Watch 內的八達通、Huawei Pay 八達通及 Smart Octopus in Samsung Pay 個人八達通 如想把需要更換的八達通轉移至實體八達通，可在八達通網站進行登記。待收到新卡後，須攜同新、舊兩張卡前往任何指定港鐵站及商場之八達通服務站、指定九巴客務中心或指定新渡輪顧客及八達通服務站進行更換

iPhone 或 Apple Watch、華為和 Samsung 流動裝置的客戶，可把需要更換的實體八達通分別轉移成為 iPhone 或 Apple Watch 內的八達通、Huawei Pay 八達通及 Smart Octopus in Samsung Pay 銷售版八達通

（適用於特別版 / 限量版八達通卡、八達通錶、迷你八達通及八達通配飾） 可攜同新、舊的八達通前往任何指定港鐵站及商場之八達通服務站進行更換

客戶可透過多個渠道查看是否需要更換新卡，包括八達通的相關網頁、「八達通互動語音電話系統」，以及指定港鐵站及商場內的「八達通服務站」；此外，如客戶已將八達通卡登記八達通App，當該八達通卡需要更換時，客戶將會於八達通App收到推送、短訊或電郵通知。

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