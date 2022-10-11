【識別身份】YouTube新功能　「@個人化名稱」助識別身份

▲ YouTube推出全新身份識別功能「@個人化名稱」，讓每位用戶都可在YouTube平台上，擁有專屬命名。

為防範假冒YouTuber或YouTube頻道等不當行為，YouTube於官方網誌宣布推出全新身份識別功能「@個人化名稱」，讓每位用戶都可在YouTube平台上，擁有專屬命名。YouTube將於本周起逐步向用戶推送新功能，藉此快速搜尋特定的頻道或個人用戶，並在留言評論、影片描述或輸入影片標題時，輸入並標註提及「@個人化名稱」。

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YouTube「@個人化名稱」身份識別功能，將會與既有的頻道名稱共存，並顯示在YouTube頻道頁面和Shorts短影片上，類似於Instagram、Twitter平台的形式。YouTube表示，「@個人化名稱」身份識別功能會優先開放予擁有最多訂閱用戶的知名創作者率先啟用。

此外，在啟用「@個人化名稱」功能時，可獲得一組具備自動導向頻道的專屬URL網址連結，以便讓用戶推廣頻道，例如：「youtube.com/@youtubecreators」。

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責任編輯：張寶燕