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【烏克蘭戰爭】扎波羅熱徹夜被炸 俄繼續狂轟烏多市

環球政治 18:25 2022/10/11

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俄羅斯周二（11日）繼續襲擊烏克蘭多個城市，其中東南部城市扎波羅熱徹夜被炸，當地官員指多間民用基建受到破壞。烏克蘭全境亦響起空襲警報，西部利沃夫﹑南部敖德薩及中部文尼察均有傳出爆炸。

【烏克蘭戰爭】德國向烏提供首套防空系統 美國承諾全力支援防禦 【下一頁】

扎波羅熱（Zaporizhzhia）官員指出，俄國導彈徹夜襲擊當地，多處民用基建如住宅﹑醫療設施及教育機構成為目標。烏克蘭副外長杰帕爾（Emine Dzheppar）在社交平台發相，指控俄國「恐怖份子」摧毀札波羅熱基建。

扎波羅熱地區首長Oleksandr Starukh在通訊軟件Telegram聲稱，俄軍利用一枚12 S-300導彈襲擊公共設施，兩枚擊中一間車輛經銷商，導致最少1人死亡，並觸發大火。消防人員到場後，已把火勢撲滅。

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利沃夫（Lviv）州長Maksym Kozytskyi同在Telegram宣稱，當地周二中午有兩處能源設施被俄軍導彈擊中，發生3次爆炸，暫時未有人命傷亡報告。利沃夫市長Andriy Sadovyi亦表示，因重要基建被破壞，當地缺乏電力供應。

【烏克蘭戰爭】白俄總統與普京達成共識 接壤烏邊境部署聯合部隊 【下一頁】

敖德薩（Odessa）與文尼察（Vinnytsia）均傳出爆炸聲，暫時未有傷亡報告。文尼察地首長Serhiy Borzov表示，俄軍兩部自殺無人機襲擊當地的熱能發電廠。首都基輔亦據稱有遇襲，官員指最少一枚導彈被擊落。

烏克蘭緊急援服務部門警告民眾，周二烏克蘭境內大機會有導彈來襲，呼籲民眾留在避難所確保安全。周二早上開始，烏克蘭全境亦響起空襲警報。

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責任編輯：吳漢培

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