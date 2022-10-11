  • 25°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 18:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】芯片生產工具商KLA據報叫停與在華企業業務往來　「高層叫我們放鬆數個月」

股市 18:09 2022/10/11

分享：

分享：

【芯片大戰】芯片生產工具商KLA叫停與在華企業業務往來　「高層叫我們放鬆數個月」

美國上周五祭出新一輪限制芯片技術出口至中國的措施，路透社引述消息指，美國芯片生產工具製造商KLA（美：KLAC）向員工下達，須暫停向在華企業提供產品和服務，以符合美國最新監管要求，影響範圍將波及韓國企業SK海力士（韓：000660）、英特爾（美：INTC）在華廠房。

報道引述匿名消息指，「（KLA）高層叫我們可放鬆數個月（Our top management team has told us to relax for a couple of months）」。

KLA、英特爾暫未回應報道。SK海力士則稱，會尋求美國批出出口批准，讓其中國廠房可保持運作。KLA周一股價跌4.7%，周二盤前再跌3%，暫報290.6美元。

中國市場是KLA最大收入來源地，至6月底的財政年度，KLA中國業務收入達26.6億美元，相當於集團年度總收入30%。

報道引述消息指，KLA法律部門向中國職員發電郵，從周二凌晨起，公司將暫停向中國先進晶圓廠，銷售與128層或以上的NAND快閃記憶體、18納米製程DRAM芯片、先進邏輯芯片有關的產品和服務。

相關文章：

【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易　台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄

【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口　料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

編輯：麥德銘

美股 記憶體 中國 美國 晶片

上一篇文章

【香港科技探索】HKTVmall 9月訂單總交易額6.65億　按年增23%、按月跌8%

下一篇文章

【內房銷售】雅居樂9月銷售跌35%　一文看清9月內房銷售（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美10年期債息率升至4厘　道指期貨續跌149點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美10年期債息率升至4厘　道指期貨續跌149點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】科技股領跌、ATM跌3%至6%　電力股一枝獨秀　恒指全日再跌384點（不斷更新）
【港股市況】科技股領跌、ATM跌3%至6%　電力股一枝獨秀　恒指全日再跌384點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌99點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌99點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%
【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%
【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續　2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡
【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續　2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款