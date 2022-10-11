【芯片大戰】芯片生產工具商KLA據報叫停與在華企業業務往來　「高層叫我們放鬆數個月」

▲ 【芯片大戰】芯片生產工具商KLA叫停與在華企業業務往來 「高層叫我們放鬆數個月」

美國上周五祭出新一輪限制芯片技術出口至中國的措施，路透社引述消息指，美國芯片生產工具製造商KLA（美：KLAC）向員工下達，須暫停向在華企業提供產品和服務，以符合美國最新監管要求，影響範圍將波及韓國企業SK海力士（韓：000660）、英特爾（美：INTC）在華廠房。

報道引述匿名消息指，「（KLA）高層叫我們可放鬆數個月（Our top management team has told us to relax for a couple of months）」。

KLA、英特爾暫未回應報道。SK海力士則稱，會尋求美國批出出口批准，讓其中國廠房可保持運作。KLA周一股價跌4.7%，周二盤前再跌3%，暫報290.6美元。

中國市場是KLA最大收入來源地，至6月底的財政年度，KLA中國業務收入達26.6億美元，相當於集團年度總收入30%。

報道引述消息指，KLA法律部門向中國職員發電郵，從周二凌晨起，公司將暫停向中國先進晶圓廠，銷售與128層或以上的NAND快閃記憶體、18納米製程DRAM芯片、先進邏輯芯片有關的產品和服務。

相關文章：

【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易 台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄

【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口 料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

編輯：麥德銘