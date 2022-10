【芯片大戰】芯片生產工具商KLA據報叫停與在華企業業務往來　「高層叫我們放鬆數個月」

▲ 【芯片大戰】芯片生產工具商KLA叫停與在華企業業務往來 「高層叫我們放鬆數個月」

美國上周五祭出新一輪限制芯片技術出口至中國的措施,路透社引述消息指,美國芯片生產工具製造商KLA(美:KLAC)向員工下達,須暫停向在華企業提供產品和服務,以符合美國最新監管要求,影響範圍將波及韓國企業SK海力士(韓:000660)、英特爾(美:INTC)在華廠房。

報道引述匿名消息指,「(KLA)高層叫我們可放鬆數個月(Our top management team has told us to relax for a couple of months)」。

KLA、英特爾暫未回應報道。SK海力士則稱,會尋求美國批出出口批准,讓其中國廠房可保持運作。KLA周一股價跌4.7%,周二盤前再跌3%,暫報290.6美元。

中國市場是KLA最大收入來源地,至6月底的財政年度,KLA中國業務收入達26.6億美元,相當於集團年度總收入30%。

報道引述消息指,KLA法律部門向中國職員發電郵,從周二凌晨起,公司將暫停向中國先進晶圓廠,銷售與128層或以上的NAND快閃記憶體、18納米製程DRAM芯片、先進邏輯芯片有關的產品和服務。

編輯:麥德銘