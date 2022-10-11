【港元定期存款】全城最高超長息　388天港元定存享4.1厘

▲ 工銀亞洲388天定存享4.1厘，賺息3.5萬元。

銀行猛「搶錢」！本周首兩天，暫有5間大小銀行鬥加港元定期存款息，包括今天（10月11日）華僑永亨大幅上調1年期0.92厘，新息率至4厘；大眾銀行亦提高1年存息至3.7厘。

3行長息4厘或以上 破天荒超越銀債4厘保底息

市面現有3間銀行的長息高達4厘或以上，破天荒超越銀債4厘保底息，但毋須像長者iBond設60歲或以上的年齡限制。可是，超高存息普遍搶大額新資金，分別為︰工銀亞洲昨（10日）推388天享4.1厘的破頂息，以起存額80萬元計，全期賺息逾3.4萬元，但要求「理財金」的高端客，維持日均理財總值80萬元。

論及門檻較低，避險族可加入4厘息俱樂部，工銀亞洲容許綜合戶口斥10萬元新錢，388天也有4厘，收息4,250元。

那邊廂，華僑永亨也較易進場，因「華僑永亨宏富理財」現有客戶 、或現有客戶升級至「宏富理財」客，享1年4厘息，起始金額為20萬元，坐享8,000元利息。至於全新成為「華僑永亨宏富理財」客戶 ，入場費須100萬元，穩袋4萬元利息。惟須注意，要晉級為上述理財戶，存款及投資等理財總值須有100萬元。

同樣，渣打香港 （02888） 於上周五（7日）推1年期享4厘，須透過分行、電話指示或其My RM平台開立，以門檻200萬元的全新資金計，一年後收息8萬元。

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業界指，港股今天再創逾10年新低，恒指失守萬七點，近期散戶每朝並非「嘜實」股價，而是銀行的定期存款息牌價，難怪大小行頻以「息誘好息族」。

此外，這兩天追趕加息超速快車的銀行，最矚目的是，滙豐（HSBC）及工銀亞洲昨全面加定存息。而花旗也勁加3個月年息0.4厘至3.4厘，交銀香港加短中長息，當中半年及1年加至3.7厘。不過，大新 （02356） 卻無懼逆市獨減，更已連續3天降低存息。

比拼發鈔行，渣打香港1年期有兩個選擇，入場費為1萬元新錢享3.3厘；又推4厘超高息，須門檻200萬元全新資金等附帶條件，跑贏滙豐的3.1厘、及中銀的2.8厘。

半年期方面，渣打同樣有兩個選擇，分別為3.8厘及3厘新關，兩者皆冠絕發鈔行；中銀及滙豐新近齊加0.3厘至2.8厘。

東亞3個月8.8厘冠絕全城 上限1萬

3個月期，中銀於上周六（8日）大幅提高0.5厘、新報2.3厘，險勝滙豐剛上調0.3厘至2.2厘，渣打此短存僅1.4厘，且只供中小企客戶。

計及中小行的高息榜，東亞 （00023） 提供3個月定存享8.8厘，為冠絕全城的高息王，其起存額為1,000元，但以上限1萬元計，合資格新客料賺息220元，這迎新獎賞早於8月29日在BEA App推出，10月底截止。至於市面第2大高息王是集友及恒生 （00011） 7天年息齊享6厘。

渣打華僑永亨1年4厘 雙冠王

半年期罕現4冠王，工銀亞洲、華僑永亨、恒生及渣打皆報3.8厘。1年期也有雙冠王，由渣打及華僑永亨的4厘居首；緊接其後是3間虛擬銀行︰T0M集團 （02383） 旗下虛銀匯立（WeLaB Bank）、平保 （02318） 牽頭的虛銀平安壹賬通（PAOB）、以及中銀香港、怡和系和京東數科參股的虛銀livi bank，3行俱報3.8厘。

1個月期以滙豐的5厘膺榜首，兩年期以匯立的3.98厘奪冠。順帶一提，滙豐自5月24日至今，短短5個月內已11度加息；更罕有連續3周出擊。

縱使龍頭發鈔行昨天帶頭加息，但迎戰還擊的業界暫寥寥可數，專家指畢竟本港經濟有待復甦，中小行高息吸存乏太多貸款出路。

華僑永亨經濟師姜靜認為，香港9月份PMI 回落至收縮區域，低於50盛衰分界綫、僅得48，表明私營部門經濟活動收縮。在連續五個月擴張後，產量和新定單均出現下降。整體商業環境惡化是由於9月初疫情影響導致需求減弱。

何況1個月拆息7連跌，今天只得2.39厘；美滙指數再突破113。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，維持聯儲局在今輪加息周期再加多3次、累加1.5厘的預測；分別為將在11月加75個基點，12月再加50個基點，明年2月加25個基點，令最終利率為4.5到4.75厘。美滙指數下一阻力或為115.68；料3個月內見111.98 ，未來半年到1年回落至105.07，兩年長期目標價為 101.11。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

