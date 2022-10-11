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【日本自由行】2022京阪新景點10大推介！5大JR鐵路周遊劵使用及購買方法 安裝入境App教學、接種疫苗要求

理財智慧 19:38 2022/10/11

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日本今日（11日）正式開放自由行，旅遊體驗平台Klook整合了入境時需要進行的各種檢疫手續，包括事先下載並註冊手機App「MySOS」。當中的註冊方法、所需文件等亦包含在內。自日本開關後，相信不少人首選都會到東京及大阪飛返轉，疫情期間日本亦新增了不少全新景點，Klook整合了十大2022新景點推介，以及5大JR鐵路周遊劵使用連購買方法，計劃自由行時不妨參考。此外，香港用戶於Klook訂購日本活動滿指定金額並輸入優惠碼，即可減20元。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

日本入境限制及需知一覽

日本今日起全面開放各地旅客到日本自由行，包括重啟免簽證旅行，撤銷入境人數限制。旅客只要接種3劑疫苗，便可以入境日本；若未打齊3針，亦可出示72小時內的核酸檢測證明替代。至於疫苗要求方面，日本厚生勞働省更新網站，指將接納世衞WHO認可疫苗名單，即除了復必泰外，亦都包括科興疫苗。

日本入境App「MySOS」教學及詳情

日本政府「MySOS」手機App，主要用於確認入境人士所在位置、報告健康狀況等。而另一大用途，就是讓旅客入境前預先完成部分檢疫手續，包括填寫護照、航班資料等、上載疫苗接種證明、72小時內PCR核酸檢測陰性檢測結果等。最遲在抵埗前6小時完成，入境時就可以使用快速通道。

註冊所需文件

1. 特區護照

2. 帶有3針的針卡 / 72小時內PCR核酸檢測陰性檢測結果證明

3. 電郵地址及聯絡電話

4. 航班資料

5. 入境日本居住地區 

註冊步驟

步驟1：下載MySOS手機應用程式

步驟2：輸入護照資料並上傳護照圖像

步驟3：填寫問卷（提問表WEB） 

步驟4：填寫承諾書

步驟5：疫苗接種證明

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日本自由行2022新景點十大推介

大阪新景點

1. 日本環球影城任天堂園區

日本環球影城（USJ）最新園區「超級任天堂世界Super Nintendo World」由任天堂的遊戲設計師宮本茂親自設計，完美還原超級瑪利歐（Super Mario）的遊戲世界。場內設有庫巴城、碧姬公立城堡、長棒山等3大經典場景，遊客可以坐上刺激的瑪利歐賽車（Mario Kart）主題過山車，還可以戴上「能量提升手環」敲經典的問號磚塊、累積金幣並收集道具，與其他園區玩家一較高下。

2. 通天閣「Tip The Tsutenkaku」和「Tower Slider」

大阪著名景點通天閣增設兩大新設施，最新展望台「Tip The Tsutenkaku」離地92米，末端有一塊透明玻璃地板，讓你盡情飽覽大阪景色。

此外，巨型滑梯「Tower Slider」約22米高，用10 秒鐘從3樓瞭望台滑至地下1樓，繞著電梯塔旋轉一圈半，途中還能透過透明玻璃罩觀賞城市景色，好玩地睇靚景。

3. 大阪長居公園 teamLab Botanical Garden

人氣美術館teamLab進駐大阪長居植物園，開設常設美術館「teamLab Botanical Garden」。團隊以園內超過1,200種植物，配合燈光等不同元素，打造7個藝術作品，包括位於樹木之中的橢圓蛋型ovoid球體以及漂浮在水面的玻璃燈籠，兩者均能感受外間環境而產生不同光亮與音色，並擴散出去，打造不同景象，是近期大阪新打卡熱點。 

4. 大阪空庭溫泉 Osaka Bay Tower

大阪空庭溫泉Osaka Bay Tower 是關西地區最大型溫泉主題公園，佔地近18萬呎，以安土桃山時代為背景， 將古時的日本建築風貌與現代風格融合，能影出唯美的和服照。場內設有天然美肌溫泉、炭酸泉等6款溫泉，還有7款岩盤浴及桑拿，更設大型露天溫泉庭園，舒適寫意。

5. 萬博 BEAST

萬博紀念公園除了有巨型雕塑「太陽之塔」外，現更設戶外冒險體驗「萬博BEAST」，更被稱為全球最大攀登式遊樂設施。由德國專利技術打造而成的大型六角形運動設施，4層遊樂設施，總高度為24公尺，佔地面積約926平 方公尺（約280坪）。場內設 120 種遊樂體驗，包括空中腳踏車、平衡木、攀網、繩索攀爬、空中步道、空中衝浪、 木桶飛行、高空滾軸等，還有「極限體能王」挑戰賽，考驗挑戰者的手腳協調性和體能，適合喜歡刺激的你。

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東京新景點

1. SHIBUYA SKY

連接澀谷車站的商場「SHIBUYA Scramble Square」，頂層設有360度露天展望台「SHIBUYA SKY」，飽覽東京 城市美景及夜景，包括晴空塔Skytree、新宿地區、東京灣、甚至可以看到富士山。觀景台的玻璃角落能看到東京全景，更是熱門打卡位！ 

2. 富士急樂園「FUJIYAMA Tower」、「FUJIYAMA Slider」

人氣主題樂園「富士急樂園」（富士急ハイランド），設有多個刺激好玩的機動遊戲及遊樂設施，其中超熱門過山車 「FUJIYAMA」增設能夠享受刺激空中漫步的展望台「FUJIYAMA Tower」，可以清楚看到富士山美景！FUJIYAMA更新增全長120米的超高滑梯「FUJIYAMA Slider」，20秒間即可以一口氣從18層高處滑下。

3. 池袋陽光水族館新展區ー海月空感

池袋Sunshine City的（Sunshine水族館），增設以水母為主題的全新展區「海月空感」！館內設有日本國內最大的弧形水母全景螢幕槽，可以近距離欣賞到水母優雅的姿態！館內亦有不少與水母相關的獨家商品，不妨買紀念品回家收藏！。

4. 橫濱空中纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」

位於人氣觀光地橫濱的空中纜車「YOKOHAMA AIR CABIN」，已於2021年春天起運行。橫濱空中纜車全長630米，連接JR「櫻木町站」至橫濱新港地區，單程只需5分鐘就能輕鬆橫跨港灣，往返橫濱紅磚倉庫、大型購物設施 「橫濱WORLD PORTERS」等熱門景點！在纜車上更可以盡覽橫濱港美景，夜晚氣氛更浪漫。 

5. 澀谷全新地標ー宮下公園 MIYASHITA PARK

位於澀谷與原宿之間的宮下公園，2020年翻新為集結公園、複合設施、酒店一身的全新地標！宮下公園 MIYASHITA PARK分為南街區及北街區，頂樓以公園連接，設有寬敞舒適的空間，可以悠閒逛足一整天。 MIYASHITA PARK內有多個日本潮流時尚品牌及雜貨，喜歡逛街購物的話，絕對不要錯過。

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5大JR鐵路周遊劵使用及購買方法

去日本必買JR Pass鐵路周遊劵，方便又可以輕鬆慳錢。Klook整理了各款JR West Pass價格、路線及使用期限等，讓你輕鬆安排交通行程。如果想去關西地區如大阪、京都；廣島及山口地區、北陸地區等都適用，十分具彈性。

 1. 關西地區鐵路周遊券（1-4日）：大阪／京都／奈良／神戶／和歌山

西日本JR Pass最多旅客使用的熱門JR周遊券之一，可以自行選擇1-4日使用期限，決行自己旅行步調，可以到達姬路、神戶、大阪、奈良和京都等熱門目的地。

2. 關西廣域地區鐵路周遊券（5日）：大阪／京都／奈良／神戶／岡山／鳥取／高松

若是去過很多次關西的旅客，想要探索姬路、岡山或是關西其他區域的話，可以買這張周遊券，從關西機場進入，最遠可以前往到岡山，沿路玩倉敷、姬路、神戶，最後回到大阪採購一番，都非常划算。而限定5日使用完仍綽綽有餘。 

3. 關西 & 廣島地區鐵路周遊券（5日）：大阪／京都／奈良／神戶／岡山／廣島／高松

若是從關西機場進入日本，想要順道玩廣島，非常適合使用這張JR Pass周遊券，可以從關西機場前往廣島、宮島（嚴島神社），其中還經過神戶、姬路、岡山等地區，但是需要在5日內使用完畢，相對於從福岡機場較於緊湊。因此建議若是想要去廣島，可以直飛廣島、或是從岡山機場、福岡機場進入日本都可以。 

4. 關西 & 北陸地區鐵路周遊券（7日）：大阪／京都／奈良／神戶／和歌山／金澤／福井／富山

此JR Pass周遊券包含「關西周遊券」的使用區間，再加上通往金澤的JR列車，可以在7日內從岡山玩到神戶、大阪、京都、金澤等，但是由於金澤相對於關西地區遠上許多，若是想去金澤可以從名古屋進入，順便去立山黑部等。

5. 北陸地區鐵路周遊券（4日）：金澤／福井／和倉溫泉／黑部宇奈月溫泉

此票券可以推薦從名古屋進入，準備前往金澤區域的人使用，因為使用的區間侷限在北陸地區，如果想全玩關西的話就不適用。 

同場加映！日本旅行必搶優惠碼

香港用戶於Klook訂購日本活動滿1,000元並輸入優惠碼GOJAPAN即可減20元

*最高折扣額為20元；每位用戶只可使用優惠碼乙次；WiFi、SIM卡、JR Pass、或Klook不定時公佈的指定產品或活動除外*

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責任編輯：嚴浩文

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