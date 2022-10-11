匯璽四房戶業主睇淡後市　蝕逾千萬認輸離場

南昌站匯璽再錄大額蝕讓成交。美聯物業何靜波表示，匯璽5A座高層B室，實用面積1,235平方呎，四房雙套間隔，景觀開揚，內櫳新淨企理，日前以3,250萬元易手，實用呎價約26,316元，現帳面勁蝕1,049.2萬元離場。

代理透露，息口趨升、疫情持續，重挫本港經濟及樓市，所以業主睇淡後市，大幅劈價賣樓套現，單位今年4月放盤，原叫價3,900萬元，上月減價至3,600萬元，終以3,250萬元售出，即累減650萬元。

據了解，原業主於2018年9月以約4,299.2萬元購入上址，持貨4年，現帳面勁蝕1,049.2萬元離場，物業期內貶值約24.4%。

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