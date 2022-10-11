【英國經濟】英國民眾改買低耗能產品　氣炸鍋等電器8月銷量年增53%

▲ 由於英國能源費用持續上升，許多民眾購買家電時避開高耗能產品，令氣炸鍋及三明治機這類型的低耗能電器深受歡迎。（法新社圖片）

由於英國能源費用持續上升，許多民眾購買家電時避開高耗能產品，令氣炸鍋及三明治機這類型的低耗能電器深受歡迎，8月銷量按年急增53%。

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《路透》報道，市場研究顧問公司Kantar的發言人表示，羽絨被、電熱毯的銷量也年增8%；蠟燭銷量年增9%，代表英國民眾正在為冬季有機會大停電做準備。英國高檔連鎖百貨John Lewis的代表亦稱，英國人正在囤積保暖衣物、手套以及睡袍等。

除了選擇較低耗能的家電外，英國的消費者亦傾向購買超市的自有品牌，令這些品牌的營收額在9月年增8.1%，價格較高的品牌則年減0.7%。英國9月食品雜貨通脹創13.9%紀錄，牛奶、植物牛油及狗糧的價格上漲速度最快。有專家預料，英國消費者今年的年度雜貨帳單，恐增加643英鎊至5265英鎊不等（約5575港元至4.5萬港元）。

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責任編輯：李智美