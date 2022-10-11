【ESG】首8個月ESG基金吸資百億 總額險守萬億元

▲ 8月綠色零售產品走資逾3億元

息魔襲全球，疊加憂慮環球經濟衰退夾擊，持續重創股債市場，連近年大熱的ESG（環保、社會及管冶）基金也難倖免，據晨星的最新統計，本港ESG零售基金於8月份出現淨流出額逾4,080萬美元（折合近3.2億港元）。

首8月仍吸金逾百億

不過，如以今年首8個月來看，ESG產品仍吸金逾百億元，累計淨流入額為13.59億美元（約106億港元）。晨星發言人回應本報查詢指，以本港111隻ESG零售基金、以及5隻相關ETF作統計。

雖然截至8月底止ESG基金的總資產值不斷縮水，但仍險守逾1萬億港元。晨星又指，8月底逾百隻ESG基金的總額為1,285.39億美元（相當於10,026億港元）；可是，對比去年底總資產值1,630.24億美元，年初至今8個月驟減344億美元（約2,689億港元）。

此外，9月份再有3隻ESG基金成功闖關，包括滙豐（HSBC）環球投資基金旗下亞洲ESG債券、施羅德環球基金系列旗下環球可持續食品及水資源基金、以及嘉實中國可持續生活科技主動型EFF。

總結首3季，今年以來約有33隻ESG新產品已取得證監會認可，業界似乎並未因全球股滙債通殺而放緩推新基金。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君