日本羽田機場新酒店12月開幕 疫情延後開幕逾一年

日本周二（11日）正式取消入境旅客人數上限，容許旅客前往自由行，外界憧憬能吸引大量外國遊客。日本東京羽田機場的一個新酒店將於12月21日開幕，設有1,717間客房，集購物、住宿及溫泉於一身，將成為日本最大的機場酒店。酒店受新冠肺炎疫情影響，拖延超過一年才正式開幕。

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日本住友不動產公司表示，與東京羽田機場相連的新綜合性大樓「Haneda Airport Garden 」，原定在2020年4月開幕，惟受疫情影響，延期至今年12月21日率先開業，明年1月全面開幕。

這座樓高12層的綜合大樓設有兩間機場酒店，提供1,717間客房、屬於全日本最大型的機場酒店，更有由90間商舖，包括紀念品商店及食肆組成的商店街、及可容納約1,000人的大廳。

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至於頂層則設有露天浴池，旅客可一路浸溫泉，一路欣賞飛機升降及富士山景色，在大樓裡滿足一切娛樂所需。

旅客通過大樓可直通羽田機場第3航站樓，更設有一個可通往東京及其他觀光景點的巴士總站，方便遊客遊覽日本。

住友不動產預計開業初期將以國內旅客為主，憧憬政府本月11日恢復外國旅客自由行後，將增加當地旅客人數。

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責任編輯：郭麗明