德政府或幫繳12月能源費用 明年春季料再推補貼

受俄烏戰爭影響，德國等歐洲國家能源價格持續高企。德國政府計劃將一次性在12月為民眾繳交能源費用，明年春季時亦會推出補貼計劃。德國政府指補貼計劃旨在減少消耗，並鼓勵民眾節約能源。德國政府專家估計，計劃或耗資960億歐元（約7,315億港元）。

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德國政府任命的專家小組周一（10日）建議，推出兩階段能源價格救濟措施，政府將一次性，為所有家庭及中小企業支付今年12月的燃料費用。根據計劃，德國政府將在明年春季推出具不同的補貼計劃，旨在減少能源消耗及鼓勵民眾節約。

德國家庭從明年3月到2024年4月開始，天然氣消耗量超過2021年總量8成前，只需以每千瓦時0.12歐元（約0.9港元）的價格支付。而工業用戶則從明年1月1日至4月期間，天然氣消耗量超過2021年總量7成前，可以每千瓦時0.07歐元（約0.53港元）的價格支付。

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專家小組成員聯合主席Veronika Grimm表示，資助計劃將令公司及家庭制定能源消耗計劃。她同時表示，德國未來很長一段時間都不會再收到俄羅斯天然氣，未來價格不會回落到7美分（約0.5港元）。她在新聞發布會上表示，直至2024年4月，措施成本料約達960億歐元，包括成本約為50億歐元（約381億港元）的12月一次性支付能源費。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）9月29日時宣布，推出一項2,000億歐元（約1.5萬億港元）支援計劃，減少能源成本上升對消費者帶來的影響。措施在其他歐盟成員國引來爭議，波蘭批評德國透過補貼自己的企業，同時反對泛歐盟設立天然氣價格上限，破壞歐盟內部市場。

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責任編輯：李俊儀