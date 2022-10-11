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【衛星通訊】Starlink拓亞洲版圖　日本提供衛星網絡通訊

科技 18:04 2022/10/11

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。馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX今（11日）宣布，在日本提供Starlink衛星網絡通訊服務。（Starlink官網圖片）

各大科企近年致力打造衛星通訊網絡，可以令使通訊範圍不受物理環境影響，即使身處山區、森林或大海，都能接受訊號，尤其在遇上緊急事故或災難時能大派用場。馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX今（11日）宣布，在日本提供Starlink衛星網絡通訊服務，同時為SpaceX在亞洲首個展開服務的國家，有望便利日本山區、離島等偏遠地區通訊。

根據官方資訊，在日本使用Starlink服務的月費為12,300日圓（約662港元），向衛星收發訊號的器材則為73,000日圓（約3,932港元）。惟該服務僅提供由東日本到東北、北海道的部分地區使用，亦可免費試用30天。另據日媒報道，SpaceX上周四（6日）開始，已悄悄向日本用戶提供預約服務，預計有關的天線套件於10月下旬發貨予預購用戶。

【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）

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SpaceX積極推動Starlink服務，據其最新分享的服務地圖，目前已有32個國家地區可立即申請服務，設備也可「即時出貨」，包括北美大部分地區和歐洲主要國家及紐西蘭。除了歐美地區，SpaceX還打算在亞洲拓展版圖，據外電指出，Starlink服務甚至有可能在年底時登陸菲律賓，菲律賓政府正尋求招攬Starlink加入免費Wi-Fi計畫。

【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體

責任編輯：張寶燕

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