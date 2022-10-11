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【新股IPO】內地網上招聘平台BOSS直聘母公司看準計劃來港雙重上市

股樓投資 18:10 2022/10/11

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騰訊（00700）有份投資的內地網上招聘平台BOSS直聘，母公司看準已向港交所遞交來港雙重主要上市申請，聯席保薦人為摩根士丹利及高盛。今年上半年，看準平均月活躍用戶為2590萬人；於6月底的認證求職者、認證企業端用戶及認證企業分別達到1億人、1720萬人及890萬家。今年上半年，公司收入為22.5億元人民幣，按年增長15%；扭虧為盈賺8032萬元人民幣。

同場加映：【溫股知新】恒指超賣待反彈 兩招部署任你揀

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根據初步招股文件顯示，看準在香港上市集資所得將用於推動用戶群增長及用戶參與度、擴大服務範圍、提升有關智能推薦的核心技術能力、提升數據安全及風險評估能力等。

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記者：張以正

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