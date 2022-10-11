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【經濟衰退】柏瑞投資主管Michael J. Kelly： 市場價格仍未反映深度衰退

環球政經 17:34 2022/10/11

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面對不明朗市況環境，柏瑞投資全球多元資產主管Michael J.Kelly稱，目前市場價格仍未反映深度衰退或全面的盈利衰退。

Kelly表示，美國聯儲局（FED）有必要收緊金融條件以紓緩美國國內需求，美國經濟具有韌性，加上美元強勢皆增加外圍市場崩潰的可能性。現時的資產定價顯示投資者正失去信心，不再認爲2023年的衰退將是溫和。然而，市場價格仍未反映深度衰退或全面的盈利衰退。

但他補充，幸好美國經濟的基本面仍然穩健，因個人和企業債務水平合理，企業盈利依然強勁，而且失業率低。聯儲局似乎準備繼續收緊政策，直至外圍經濟惡化的影響形成溢出效應波及美國。目前環境顯示盈利逐漸衰退，此前亦未見出現這種情況，所以應當密切注視這場風波的走向。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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在歐洲方面他指出，除央行緊縮政策外，一系列事件都指向經濟衰退，尤其是俄烏戰爭以及俄羅斯中斷供應導致能源短缺以及能源價格飆升。

提及中國， Kelly稱中國在2021年加強政策力度，加上新冠疫情反覆，令中國政府採取寬鬆政策，相較之下，大多數國家的政策偏向緊縮。然而，與貨品相關的對外出口下降和房地產行業疲弱，或會削弱中國幫助世界擺脫經濟不斷放緩的能力。

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撰文：何珊如

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金融 中國 貨幣政策 經濟衰退 美國聯儲局 美元

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