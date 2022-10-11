【著數優惠】日本藥妝店松本清旗艦店10月21日開幕 Fashion Walk佔地兩層逾8,500呎全港最大 買滿300元即獲開幕限定禮物

兩層高日本人氣藥妝專門店「matsukiyo 松本清」旗艦店即將於10月21日在Fashion Walk隆重開幕，是在全港面積最大的分店，樓高兩層，佔地逾8,500呎。「hello恒隆商場獎賞計劃」會員可獨家換領VIP優先入場證，率先於10月18日入場掃貨。

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

由即日起，會員於恒隆商場手機應用程式可憑500 hello積分換領「matsukiyo松本清」旗艦店VIP優先入場證乙張。首500位成功換領之會員，可於當日尊享9折優惠盡情購物；讚好並追蹤「matsukiyo松本清」Facebook和Instagram，可額外獲贈松本清自家品牌「MK保濕潔面膏」。凡惠顧滿300元更可獲贈開幕限定購物袋乙個。開業首兩星期於店內惠顧滿100元並登記成為新會員，更可獲贈20元松本清香港電子券。

hello會員憑積分一按即換，隨意挑選30多個人氣商戶精選禮品，當中包括國際時裝品牌agnès b. RUE DU JOUR、潮流運動品牌Nike及日系室內家居品牌Francfranc的港幣100元電子券等，立即登記成為hello會員，網羅連串優惠。

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四大星級商戶進駐 打造嶄新消費體驗

Fashion Walk致力打造全城最佳休閒娛樂消費點，四大全新商戶已經登陸Fashion Walk，以嶄新面貌迎接秋風送爽的10月。瑞典香氛專家BYREDO糅合現代極簡美學，打造新世代「輕奢風」香氛新指標，塑造個人專屬的生活格調；主子控必到LIFETASTIC PETisserie，主打寵物友善無麩質精緻西式糕點，虜獲全城愛寵歡心。

位於Fashion Walk，讓顧客於鬧市中盡享至Chill用膳環境的Food Street，匯聚環球新派食肆。全新登場有韓式Fusion居酒屋GYOJASANG，以木系昏暗氣氛為主調，罕有引入各款韓國酒品。還有鍾情精釀啤酒的您不能錯過的港式風味Fusion菜Second Draft，半圓吧枱背後設有多達23個啤酒頭，吸睛度滿分，絕對是好友聚頭、工餘放鬆的不二之選。

「Happy Hour Fun」美酒佳餚多重禮遇 hello會員賺盡雙倍積分

Fashion Walk與餐飲食肆攜手推出「Happy Hour Fun」美酒佳餚禮遇。hello會員凡惠顧指定食肆即可享多項優惠，當中包括海饌餐廳的歡樂時光（僅限平日，星期五除外）STELLA ARTOIS Draught Beer (500ml) 買一送一優惠、以優惠價換領帝樂德國餐廳「德國啤酒節啤酒通行證」、URBAN COFFEE ROASTER晚餐時段堂食消費滿500元可免費獲贈紅/白酒乙杯、免費享Base8日式唐揚炸雞或一口芝士角或炸薯條乙份、於Gyojasang享半價飲品優惠等，讓您與親朋好友共享滋味時光。同時，hello會員於任何餐飲食肆商戶消費滿指定金額即可獲雙倍hello積分，一於美食折住食，積分加倍賞。

恒隆商場「hello 秋日賞好禮」多買多賞 消費賺港幣200元購物禮券

優惠驚喜浪接浪！即日起至2022年10月31日，顧客透過恒隆商場手機應用程式免費登記成為hello會員，於恒隆旗下商場包括︰Fashion Walk、山頂廣場、康怡廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、印刷行、樂成行、渣打銀行大廈以及都爹利街1號，以電子貨幣消費滿3,000元，便可獲贈一張100元恒隆電子購物禮券；累積消費滿5,000元，再送額外100元恒隆電子購物禮券，即最多可獲贈總共兩張100元恒隆電子購物禮券。新會員完成限時任務，更可再獲贈高達50元商戶電子劵。

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責任編輯：嚴浩文