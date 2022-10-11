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【美股焦點】高盛指美國經濟未夠差、聯儲局轉鴿時機未到　美股仍有下跌風險

宏觀解讀 17:41 2022/10/11

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【美股焦點】高盛指美國經濟未夠差、聯儲局轉鴿時機未到　美股仍有下跌風險

美股近期表現持續走弱，道指再次迫近29000點水平，但高盛認為，美國宏觀經濟數據反映經濟出現疲弱，但目前經濟前景仍未算最差，故現時預測聯儲局轉鴿屬言之過早，但隨金融市場流動性收緊及地緣政治風險升級，加上通脹等潛在風險因素，將令股市有更高的下跌風險。

高盛指，利率大幅波動，令股票回報率高於安全資產的預期已顯著降低，預期聯儲局11月將連續第四次加息0.75厘，該行策略師維持對股票「減持」的看法。

標指每次反彈後均遭拋售

高盛認為，隨油價繼續上揚，並且在更多宏觀數據反映經濟出現實質轉弱前，反對市場對聯儲局轉鴿重新定價。該行又指，市場對聯儲局政策轉向的投機性已反映在標普500指數中，雖然指數不時出現反彈，惟每次反彈過後均會出現拋售，並且續創新低。

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編輯：葉志偉

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美股 貨幣政策 減持 股票 美國聯儲局 標準普爾500指數 通脹

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