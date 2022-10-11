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【有相睇】外籍客剛取身份證　即斥850萬購東堤灣畔三房　今年新低價

股樓投資 17:45 2022/10/11

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東涌東堤灣畔有外籍業主因回國定居，所以低價賣樓，而新買家為剛取得香港身份證的外籍租客。美聯物業李錦榮說，東堤灣畔第1座低層F室，實用面積803平方呎，三房一套間隔，日前減價70萬元，以850萬元易手，為今年屋苑同類新低價，實用呎價約10,585元。 

代理透露，原業主為外籍人士，打算賣樓後回國定居，原開價920萬元賣樓，終減價70萬元，以850萬元易手。 

資料顯示，原業主於2011年3月以500萬元購入上址，持貨逾11年，現帳面獲利350萬元，物業期內升值約七成。  

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 東堤灣畔 東涌 美聯物業

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