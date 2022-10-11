【外國筍工】人力資源網招聘社交媒體「游牧民族」　每日揸露營車遊澳紐需定期拍片　月薪近2.2萬港元

外國人力資源網站Deel早前招聘請社交媒體「游牧民族」，獲聘者需要駕駛公司提供的「Deel Mobeel」露營車遊歷澳洲及紐西蘭，但在工作的半年內，都需要在露營車上渡日，期間亦要定期上載與「Deel Mobeel」相關的內容到Deel網站及社交媒體上，月薪5,000紐元（約21,868港元）。

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據CNBC報道，Deel除了提供露營車外，同時包辦旅途上所需的生活用品；每周Deel亦會提供食物、油費和停車費等津貼，每月更有100美元健康和保健預算，以及每月30美元的學習和發展費用。此外，獲聘者會收到手提電腦，另有330美元以購買遠程工作所需的設備。

而「小編」的拍攝內容需要展示Deel網站上的不同功能，包括透過Deel工作和獲得報酬的心得。

應徵者需具備3年或以上社交媒體經理、KOL或品牌代言人的經驗；另要有流利英語口語及良好寫作能力，亦必須持有駕照和護照。

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