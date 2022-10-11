【大行報告】美元利率脹壓公用股 花旗維持港燈煤氣「沽售」

本地公用股周二（11日）在大市波動下略跌，花旗表示香港公用事業股受美元利率上升影響，評級及估值將會被進一步向下調，其中港燈（02638）及中華煤氣（00003）均被該行降目標價並維持「沽售」評級。



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該行料聯儲局將於今年第四季至明年第一季再加息150個基點，在利率上升推動下，10年期美國國債收益率在未來12個月或進一步上升至4.5%至5%。該行指10年期美國國債收益率進一步上漲，意味著港燈更高的股息收益率或轉化為股價進一步下跌，同時料煤氣未來幾年都不會發行紅股或提高每股股息。

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該行維持港燈及煤氣的「沽售」評級，港燈目標價由5.75元下調至4.5元，煤氣則由7.2元下調至5.8元，為市場最低水平，以反映利率上升下更高的折讓率。

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撰文：鄭昊彤