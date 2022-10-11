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【珍品拍賣】英夫婦裝修廚房竟掘出260枚金幣 金幣來源可追溯數百年歷史 拍賣價高達75.4萬英鎊

理財智慧 18:40 2022/10/11

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不少人在裝修整理舊居期間都會發現一些具記錄價值的物品，但你又有沒有試過掘出具有數百年歷史的金幣？根據外媒報道，英國北約克郡一對夫婦在房屋裝修期間，於廚房地板發現260枚金幣，該此金幣的歷史可追溯至1610年至1727年期間盛極一時的富商梅斯特斯家族。最近這些金幣在拍賣會上拍出了75.4萬英鎊（約652萬元）。

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該批金幣的價格原本估大概會在20至25萬英鎊（約新台幣703萬元至879萬元），但最後竟然以翻了3倍的價格分別出售給數10名買家。斯賓克拍賣行表示：「這是在英國發現過最大的18世紀英國金幣寶藏之一」。據了解梅斯特斯家族最後的繼承人JosephFernley和莎拉Sarah Maister，2人相繼於1725年和1745年過世，之後家族的血統便已經消失。

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記者：鄭日棱

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拍賣 約克郡 英國

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