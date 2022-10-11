【日圓匯率】日首相未考慮縮短黑田任期 支持央行超寬鬆貨幣政策

日本首相岸田文雄日前接受外媒訪問時稱，自己支持日本央行的超寬鬆貨幣政策，直到薪資上漲。

央行總裁黑田東彥的10年任期將在明年 4 月結束，岸田表示，在考慮選擇未來央行總裁的合適人選時，將會展望明年 4月的預期經濟狀況，目前將會繼續與黑田東彥「密切合作」，而且並未考慮縮短黑田的任期。

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提及早前日圓匯率創下24年以來新低，岸田指，很難確定何種水平的通脹是合適的，而日本央行已將 2% 的年度通脹率作為其貨幣政策的目標。

岸田最近亦警告交易員不要押注日圓走軟，並表示由上個月的干預匯市行動可見日本政府的立場，並不會對市場投機驅動的「反覆、過度波動」視而不見。

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撰文：何珊如