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【日圓匯率】日首相未考慮縮短黑田任期 支持央行超寬鬆貨幣政策

環球政經 18:16 2022/10/11

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日本首相岸田文雄日前接受外媒訪問時稱，自己支持日本央行的超寬鬆貨幣政策，直到薪資上漲。

央行總裁黑田東彥的10年任期將在明年 4 月結束，岸田表示，在考慮選擇未來央行總裁的合適人選時，將會展望明年 4月的預期經濟狀況，目前將會繼續與黑田東彥「密切合作」，而且並未考慮縮短黑田的任期。

 

【延伸閱讀】【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

提及早前日圓匯率創下24年以來新低，岸田指，很難確定何種水平的通脹是合適的，而日本央行已將 2% 的年度通脹率作為其貨幣政策的目標。

岸田最近亦警告交易員不要押注日圓走軟，並表示由上個月的干預匯市行動可見日本政府的立場，並不會對市場投機驅動的「反覆、過度波動」視而不見。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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日本 貨幣政策 岸田文雄 日圓 通脹 日本央行
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