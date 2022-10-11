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【吉利 175】 9月總銷量增近26% 純電動車按年急升3.2倍 惟股價先升後回

股樓投資 17:03 2022/10/11

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吉利汽車（00175）公布，9月總銷量為130,528部，按月增長6%，按年則升26%。其中，純電動車銷量按年急升3.2倍，升至30,277部。惟股價今日（11日）先升後跌，一度高見10.54元，最多升2.7%，接近收市時轉跌，收報10.22元，跌0.4%，成交額5.9億元。

【碧桂園 2007】遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化【見下頁

    點擊圖片放大
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今年首9個月累計銷量為989,638部，按年升7%，其中純電動汽車總銷量為166,292部，按年升4.3倍；出口銷量升90%，升至141,907部。集團指，月內，領克品牌汽車實現以創新訂閱模式向歐洲市場的訂閱客戶交付1,968部，而今年首9個月累計交付8,987部汽車。

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記者：郭秀慧

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港股 電動車 汽車 總銷量 吉利汽車（00175）

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