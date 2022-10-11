【樓市熱話】九龍塘豪宅盤都有分租？ 主人房連套廁月租14000 網民：係咪供唔掂層樓？

香港樓價雖然較高峰時下跌，但仍然高企，不少人仍要居住在劏房，通常月租都是幾千元左右，不過，最近有網民在Facebook專頁「自己物業自己放，租買免佣」發帖，出租一個九龍塘豪宅盤的主人房連套廁，月租要1.4萬元，結果引起網友嘩然，認為租一間房要1.4萬元是不合理。

1.4萬元出租房間相片

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根據該網民提供的資料，單位位於九龍塘畢架山廣播道尚御，出租主人房連套廁(不是套房)+免佣+業主盤

$14000 客廳及廚房共用 全屋電器齊全 一個月按金

就相片所見，客廳、房間及廁所等裝修尚算新淨，亦頗為整潔。房間內亦有睡床、衣櫃及書桌等傢俬，換言之租客無需額外添置傢具，可即時入住。

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網友對此帖文反應相當熱烈，大部份均認為要1.4萬元租一間房，是難以接受。

網友回應：

係咪供唔掂層樓？想搵人幫手分擔下？

搞清楚廣播道同埋畢架山喺邊度未？

一間房萬四蚊，租你果個都白癡的。我去租四、五百尺乜都齊又有會所唔好？你是咪高估左九龍塘呢幾個字定係你燒壞腦

住得九龍塘要分租，笑死人咩？

部冷氣黃到咁，用左廿年都唔換？

尚御位於九龍塘廣播道81號，於2011年4月入伙，全屋苑合共有3座物業，單位總數103個。參考中原網站資料顯示，該屋苑成立不算活躍，今年至今只有4宗交易，最近一宗是5月份所造，實用989呎，3房單位成交價1,950萬元，實用呎價19,717元。

現時放盤數不多，放盤叫價介乎2,000萬至5,800萬元，呎價介乎1.8萬元至3.6萬元。另租盤只有5個，放盤叫租介乎39,800元至69,000元，呎租價介乎40至45元。

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責任編輯：李兆明