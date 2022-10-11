  • 26°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 18:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遙距辦公】科企要求員工上班開Cam　荷蘭法院裁定侵犯私隱　罰款57萬元

科技 17:12 2022/10/11

分享：

分享：

有打工仔因為不願意配合公司對於遙距上班需打開電腦鏡頭的要求而被革職，向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲得勝訴。（法新社資料圖片）

軟件開發公司Chetu的荷蘭分公司的一名前員工，早前因為不滿遙距上班被監視，不願意配合公司對於遙距上班需打開電腦鏡頭的要求，結果被革職。該員工被革職後，向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲得勝訴。

據外電報道，該名員工為一位電話銷售員，Chetu荷蘭分公司以拒絕工作、不服從等理由開除該員工。該匿名員工認為，每天9小時被監視，已侵犯到私隱，並且令他感到不舒服，因此將鏡頭關閉。而該公司原本已經可以透過他分享的屏幕畫面，監視其工作進度。

【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行　冒充公司老闆騙取電匯

【人才策略】科企女掌舵拓倫敦分公司留專才　培育年輕團隊獨當一面

該員工以以不公平解僱（unfair dismissal）為由起訴公司，荷蘭法院不認同該公司做法，判定對員工下達打開鏡頭的指示，與員工的私隱權相互衝突。法院又表示，每日以鏡頭監控員工長達8小時並不合理，並引述《歐洲人權公約》指，以鏡頭監視員工是對其私人生活的一種侵犯，侵害人權。

報道指，Chetu荷蘭分公司需支付包括該員工的法庭費用、欠支付的薪金、罰款，總共約7.5萬歐元（約57萬港元）。另需刪去競業條款（non-compete clause）。

【成功之道】打破IT行業刻板印象　Telstra首位女性香港區董事總經理：勿被性別框架限制

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務
2022/10/10
【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
今日
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
今日
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體
今日
【太空科技】日本開發新型地球觀測衛星　可探測地表80厘米物體

你可能感興趣

【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務
18:53 2022/10/10
【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
今日 11:20
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
今日 12:20
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
職場文化 網絡熱話 人權 荷蘭 歐洲 私隱條例 鏡頭

下一篇文章

【電動車】德研電動賽車刷新健力士紀錄　零百加速1.461秒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入
【機迷熱話】微軟Xbox業務去年賺逾千億　Xbox Game Pass佔近兩成收入
【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）
【日本旅行】日本旅行入境有指定App 　一文看清登記教學、接受哪些檢測方法（附連結）
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
【金融科技】Mastercard推「抗量子」非接觸式信用卡　防範黑客藉量子電腦攻擊
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
【暗網免費公開】暗網洩露120萬張信用卡資料　逾半數為AE美國運通用戶
【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
【數碼生活】逾半數新加坡人　用App助理財及監測健康
【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務
【竊取FB資料】Meta發現近400個惡意App　假裝提供手遊、編輯照片等服務
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款