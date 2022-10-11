【遙距辦公】科企要求員工上班開Cam　荷蘭法院裁定侵犯私隱　罰款57萬元

▲ 有打工仔因為不願意配合公司對於遙距上班需打開電腦鏡頭的要求而被革職，向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲得勝訴。（法新社資料圖片）

軟件開發公司Chetu的荷蘭分公司的一名前員工，早前因為不滿遙距上班被監視，不願意配合公司對於遙距上班需打開電腦鏡頭的要求，結果被革職。該員工被革職後，向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲得勝訴。

據外電報道，該名員工為一位電話銷售員，Chetu荷蘭分公司以拒絕工作、不服從等理由開除該員工。該匿名員工認為，每天9小時被監視，已侵犯到私隱，並且令他感到不舒服，因此將鏡頭關閉。而該公司原本已經可以透過他分享的屏幕畫面，監視其工作進度。

【網絡攻擊】新型商業電郵詐騙盛行 冒充公司老闆騙取電匯

【人才策略】科企女掌舵拓倫敦分公司留專才 培育年輕團隊獨當一面

該員工以以不公平解僱（unfair dismissal）為由起訴公司，荷蘭法院不認同該公司做法，判定對員工下達打開鏡頭的指示，與員工的私隱權相互衝突。法院又表示，每日以鏡頭監控員工長達8小時並不合理，並引述《歐洲人權公約》指，以鏡頭監視員工是對其私人生活的一種侵犯，侵害人權。

報道指，Chetu荷蘭分公司需支付包括該員工的法庭費用、欠支付的薪金、罰款，總共約7.5萬歐元（約57萬港元）。另需刪去競業條款（non-compete clause）。

【成功之道】打破IT行業刻板印象 Telstra首位女性香港區董事總經理：勿被性別框架限制

責任編輯：張寶燕