【遙距辦公】科企要求員工上班開Cam　荷蘭法院裁定侵犯私隱　罰款57萬元

下一篇文章
【電動車】德研電動賽車刷新健力士紀錄 零百加速1.461秒
軟件開發公司Chetu的荷蘭分公司的一名前員工，早前因為不滿遙距上班被監視，不願意配合公司對於遙距上班需打開電腦鏡頭的要求，結果被革職。該員工被革職後，向荷蘭法院提出違法解僱訴訟，日前獲得勝訴。
據外電報道，該名員工為一位電話銷售員，Chetu荷蘭分公司以拒絕工作、不服從等理由開除該員工。該匿名員工認為，每天9小時被監視，已侵犯到私隱，並且令他感到不舒服，因此將鏡頭關閉。而該公司原本已經可以透過他分享的屏幕畫面，監視其工作進度。
【人才策略】科企女掌舵拓倫敦分公司留專才 培育年輕團隊獨當一面
該員工以以不公平解僱（unfair dismissal）為由起訴公司，荷蘭法院不認同該公司做法，判定對員工下達打開鏡頭的指示，與員工的私隱權相互衝突。法院又表示，每日以鏡頭監控員工長達8小時並不合理，並引述《歐洲人權公約》指，以鏡頭監視員工是對其私人生活的一種侵犯，侵害人權。
報道指，Chetu荷蘭分公司需支付包括該員工的法庭費用、欠支付的薪金、罰款，總共約7.5萬歐元（約57萬港元）。另需刪去競業條款（non-compete clause）。
【成功之道】打破IT行業刻板印象 Telstra首位女性香港區董事總經理：勿被性別框架限制
責任編輯：張寶燕