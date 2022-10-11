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【Google Cloud 2022】Google Cloud優化「智能畫布」功能　容許企業建自定義模板

科技 21:00 2022/10/11

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Google Cloud將會在新的「資料外洩防護」（Data Loss Prevention, DLP）規則引入Google Chat功能。（法新社）

隨著混合工作成為新常態，如何確保「辦公室員工」和「在家工作員工」能順利合作，並保障數據的安全，已成為企業必需面對的挑戰。Google Cloud宣布優化Google Docs中的「智能畫布」（Smart canvas）功能，容許企業建立自定義模板，讓所有用戶都能輕鬆存取，改善不同崗位員工的應用體驗。

【Google Cloud 2022】Google Cloud推企業級AI翻譯中心　涵蓋逾135種語言

為創建一個更開放、更具擴展性的雲端生態系統，Google Cloud將為第三方應用程式開放「智能畫布」，並表示將於明年發布AODocs、Atlassian、Asana、Figma、Miro、Tableau和ZenDesk的新智能芯片，讓用戶無須切換分頁或瀏覽上下文，即可查看和瀏覽第三方資料。

客戶端加密   擴展至Gmail

再者，Google Cloud將會在新的「資料外洩防護」（Data Loss Prevention, DLP）規則引入Google Chat功能，並將客戶端加密擴展到Gmail和Google Calendar，幫助企業保護數據，並確保員工協作安全。

【Google手機】Google Pixel 7系列登場　配備Tensor G2芯片

而Google Workspace也會為Google Meet和Google Chat提供新的API，讓用戶以編程方式存取常見的功能，例如建立和開始會議，或直接從第三方應用程式發出信息等。Asana、Lumapps和ZenDesk將成為Google Cloud在其應用中利用這些功能的首批合作夥伴。

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責任編輯：陳卓賢

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