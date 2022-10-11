【0+3】國泰預計航空業運力 至少需時兩年復甦

本港放寬入境檢疫安排至「0+3」近兩周，港人旅遊熱點日本亦於今日起重開自由行。國泰航空（00293）顧客及商務總裁林紹波表示，由於亞洲部分地區的旅遊業復甦緩慢，預期航空運力要到2024年底或2025年初才回到疫情前水平，即航空業至少需兩年才能恢復正常。國泰周三收報8.16元跌2.2%。

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林紹波接受外電訪問時指出，國泰航空及香港過去均處於困境，但自政府撤離酒店隔離限制後，今年餘下時間航班預訂量明顯回升，但在現行「0+3」安排下，相關限制措施均令更多港人選擇離開香港，而不能吸引旅客入境香港。對於國際航空運輸協會（IATA）總幹事、英國航空前總裁Willie Walsh指，香港已經失去航空樞紐的地位。林紹波對此並不認同，稱香港機場正在擴建中，而且香港擁有龐大的中國商業中心作為後盾，國泰航空與香港的未來是密不可分。雖然香港在邊境開放方面落後區內很多競爭對手，但香港的基本面未有改變。

另外，國泰旗下香港快運表示，已經增加10至12月航班班次，額外提供超過400個航班，往來香港和日本佔超過380個。本月每周營運約50個日本航班，稍後恢復沖繩和名古屋航班，12月旅遊旺季每周日本航班增至120個，並恢復東京羽田機場航線。至明年3月底，每周整體航班將進一步增至約460個，近乎疫情前水平。

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