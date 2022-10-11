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【金融中心】俄羅斯公司據報尋求借香港避西方制裁　冀了解在港集資事宜

Hot Talk 17:00 2022/10/11

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俄企據報尋求借香港避西方制裁。俄羅斯鋼鐵大亨 Alexey Mordashov 旗下遊艇被發現停泊香港。（彭博圖片）

彭博報道，被西方金融都市拒諸門外的俄羅斯公司正探索將香港作為替代方案，引起美國官員擔憂該亞洲金融中心將成為因烏克蘭戰爭而受到制裁的俄羅斯企業的避難所。

香港ONC律師事務所的管理合夥人甄灼寧（Sherman Yan）說，包括國企在內的一些大型俄羅斯公司，正尋求與香港的律師事務所合作，以幫助它們在一個比紐約和倫敦等地「更友好的司法管轄區 」立足。

報道引述消息人士稱，至少還有兩家香港的律師事務所接到俄羅斯公司的聯繫，其中一些公司詢問在港籌集資金的問題。

甄表示，俄企對將某些活動轉移到香港的興趣肯定正在增加，他的公司已與俄羅斯客戶進行了初步討論。他說，有些公司希望將某些註冊地改為香港，同時保留在俄羅斯的業務營運。

報道引述金管局發言人透過電郵表示，根據香港法律，對於外國政府實施的單方面制裁，沒有為銀行設立任何義務，而是由銀行來評估這種風險並公平對待客戶。據金管局數據，截至6月底，香港銀行對俄羅斯的總體風險敞口約8億港元（1.02億美元），比2月底的26億港元下降。

相關文章：

【金融中心】李家超：執行制裁會依據聯合國決議和法律　美國此前警告勿做俄羅斯避風港

【俄烏戰爭】受歐美制裁的俄羅斯鋼鐵寡頭旗下超級遊艇停泊香港

編輯：胡學能

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經濟 地緣政治 律師 制裁 戰爭 港元 烏克蘭 香港金融管理局 俄羅斯 香港

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