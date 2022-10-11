【國際油價】香港三星資產： OPEC+減產對油價供應面為重大利好消息

由於美元強勢以及美聯儲（FED）鷹派取向，儘管現貨市場仍然緊張，石油價格在 9 月大部分時間均受壓。上星期有報導稱OPEC+將減產50萬桶至100萬桶/日後，疲軟油價在過去幾天出現逆轉，最終OPEC+會議結果決定減產 200 萬桶/日。

三星資產運用（香港）研究團隊對紐約期油目標價保持為85-105美元區間，團隊對第四季的油價走勢樂觀。我們認為當前的供需動態支持油價上升，而主要擔憂包括美國貨幣政策收緊和美元走強。

需求方面，三星資產認為第四季中國在二十大會後可能會重新開放，儘管是緩慢而漸進的，但足以抵消西方經濟降溫的影響。此外，隨著冬季臨近，歐洲的天然氣短缺也可能令人們轉向使用石油。

另外在供應方面，三星資產認為OPEC+降低生產配額的決定對油價供應面是一個重大利好消息，儘管實際減產應該比 200 萬桶/日少（根據不同的估計為 50 萬桶到 100 萬桶/日）。西方可能會尋求其他方法，例如恢復與伊朗的核協議談判，或延長戰略石油釋放期，但三星資產則認為沒有任何一種方法可以迅速解決進一步收緊的全球原油平衡。

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這是OPEC+聯盟自2020年3月以來在維也納舉行會議後，首次舉行面對面會議上。OPEC+於會議決定了新的配額，從11月開始行效，並持續到2023年12月。

由於許多成員國的配額已經嚴重不足，包括俄羅斯，從市場上撤出的實際石油數量將比目標數量為少。會議後還宣布，OPEC+合作宣言延長至 2023 年底，此前原定於 2022 年後到期。

下一次OPEC+會議定於12月4日舉行，他們將從每月一次的聚會改為每六個月召開一次。另外，由沙特阿拉伯和俄羅斯共同主持的九國聯合部長級監督委員會議現在將由每月改為每兩個月舉行一次。

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撰文：何珊如