第十七屆世界傑出華人獎 頒獎禮 疫情無阻華人光芒 表揚努力不懈精神

▲ 第十七屆世界傑出華人獎 頒獎禮

由世界華商投資基金會主辦、世界華人協會合辦、文匯報、經濟日報、鏡報月刊、世界華商報協辦之「第十七屆世界傑出華人獎」、「第七屆世界傑出華人藝術家大奬」、「第三屆世界傑出華人青年企業家」及「世界傑青．世界傑出華人青年獎」頒奬典禮，於今天下午二時半在香港會議展覽中心舊翼會議廳隆重舉行，為表揚年青人對自己人生的努力，今年更同場頒發世界傑青獎項，以鼓勵年青人為自己創造美好的將來。

為了表揚世界華人在世界各地對社會及國家的貢獻和影響，世界華商投資基金會在2003年創辦「世界傑出華人獎」，頒授予在世界各地不同領域中的努力不懈，熱心投身公益事務，並在各專業範疇中表現傑出，貢獻良多之華人，其中包括諾貝爾得獎者、政界、商界、科研界、教育界、傳媒界、文學界、影視界等知名人士。主辦單位世界華商投資基金會亦希望獎項能團結和鼓勵更多華人熱愛祖國，繼往開來，透過參與社會不同活動，促進中國與世界各國人民的和諧發展與進步。

▲ 世界華人頒奬盛典，頒奬嘉賓陣容盛大，頒奬嘉賓包括有全國人大常委譚耀宗先生、全國政協常委蔡冠深博士、全國政協常委林淑儀女士、全國政協委員高永文醫生...

主辦單位表示，今屆的得奬者名單早於2019年初已確認，但因疫情持續及反覆，頒奬禮一直改期至今日才舉辦，有賴各方的支持及體諒，實在感激萬分。

是屆的得奬者來自不同行業，他們對華人社會有著重大的貢獻，也帶給大眾莫大的啟示。大會今年額外頒授世界傑青年奬項，以表揚年青人的努力及貢獻，為自己的人生打造出一個美好的前景，也打出一片全力以赴，不屈不撓的精神。雖然大家都經歷了這兩年多的疫情，但這群年青人都没有浪費光陰，默默地為自己的目標努力，成果更為社會及年青人帶來正面的鼓舞。

▲ 頒奬嘉賓全國人大常委譚耀宗先生、全國政協常委蔡冠深博士及得獎者全國政協霍啟剛議員

世界華人頒奬盛典，頒奬嘉賓陣容盛大，頒奬嘉賓包括有全國人大常委譚耀宗先生、全國政協常委蔡冠深博士、全國政協常委林淑儀女士、全國政協委員高永文醫生、全國政協委員鄧竟成先生、全國政協霍啟剛議員、大公文匯傳媒集團董事長兼大公文匯報社長李大宏先生、經濟日報社長陳麗珠女士、鏡報月刊副社長徐世和博士及英皇集團主席楊受成博士等等。

世界傑出華人得奬者楊紫芝教授，由譚耀宗先生及李大宏先生手上接過奬座後，代表今屆世界傑出華人得奬者致辭，她表示自己今個月將踏入91歲，但仍然在醫院為病人看病及教書，仍然擔任一些社會公職，希望為年青人樹立典範，成為他們學習的榜樣。她表示：「今年大會有兩個奬項均跟年青人有關，青年人是我們社會的未來，重視他們是應該而且必須的。」同時，她也分享了她的人生經驗：「第一，我們為人處世，要「嚴以律己，寬以待人」，對自己的要求嚴格一點，你就不會迷失方向，天天都有進步；對他人寬厚一些，與人為善，你就會感受到與人共事的歡愉快樂，更加熱愛生活。第二，每天都善用時間，認真學習，不斷追求知識和技能，充實自己，這在業務上就一定會有更好的發揮。第三，盡自己所能去幫助別人，服務社會，也就是人們常愛說的一句名言：「有一分熱，就發一分光」。」

此外，世界傑出華人青年企業家得奬者廖伊曼博士在致辭時也提及年青產業及教育工作，她表示：「一個地方的建設與發展最需要的是人才，所以人才的培養至關重要。同時，也希望社會各界一起參與到青年發展、人才培養的工作中，共同努力創造美好明天。」

今屆是歷屆以來最多運動員得奬的，大會表示，他們是絶對值得高度表揚。相信大家對2020年的奧運會都難以忘記，眾多位運動員的努力不但沒有白費，還在疫情期間帶給我們希望及喜悅，也再一次証明做什麼事情，只要懣憑著努力不懈的精神，總會有回報的一天，也能成為華人的驕傲，年青人的榜樣。因此，大會特別邀請楊受成博士、高永文醫生、程萬琦博士及霍啟剛先生頒授奬座予各位傑出運動員。至於，因比賽或身在外地未能出席頒奬禮的運動員，已於早前由大會親領奬座頒授予他們，分別是何詩蓓小姐、李皓晴小姐MH、杜凱琹小姐、蘇慧音小姐及劉慕裳小姐。

世界傑青得奬者李慧詩博士道出作為運動員的辛酸的同時，也希望大家明白行行出狀元的道理，並不一定要在學業上取得５星星才是狀元，她謂：「其實每份工作，每個年齡都有機會出人頭地，所以無論精於文或武，只要一步一步，配合自己的步伐前進，終有一日可以克服困難，取得驕人成績，成為運動界的狀元」。

世界傑出華人藝術家大獎由胡楓先生獲得，修哥表示：「得知獲得這個具代表性的奬項時，先是感到十分意外，再而感到有點慚愧。我的演藝生活由黑白粵語片時代，走到現在這個彩色高清的年代，都未曾想過要為領奬而繼續演戲，反而是因為自己對這份工作及生活仍然充滿熱誠，雖然大家都稱呼我為「修哥」，都只不過是大家賞面而已，我絶對不敢稱得上是傑出人才，一直以來，只是盡我的努力，認真做好這份工作，享受這份工作帶給我的愉悦及滿足感。今次獲得這個傑出華人藝術家奬項，對我而言，確是極大的鼓舞，希望大家日後繼續支持我，我會繼續努力。」

世界傑出華人獎創辦人、世界華商投資基金會創會主席馬興利博士表示：「『世界傑出華人獎』有著極其特殊的意義，頒授這個獎項，不僅是對得獎者個人優秀品質的表彰，同時也是一個向世人展現華人的風采，將中華民族的優良美德廣泛傳揚的機會，讓世人知道華人的精神是『勤勞善良，自強不息；誠實寬厚，厚德載物。』」

第十七屆世界傑出華人獎頒獎典禮，獲獎者包括：(排名不分先後)

1. 張 翔教授JP 香港大學校長

2. 楊紫芝教授GBM,GBS,CBE,JP 香港大學醫學院內科學系榮休教授

3. 高永文醫生GBS,BBS,JP 全國政協委員、香港特區行政會議非官守議員

4. 蔡志明博士GBS,JP 旭日國際主席

5. 鄭志剛博士SBS,JP 新世界發展有限公司行政總裁

6. 蘇長榮博士SBS,JP 全國政協委員、香港立法會議員

7. 霍啟剛先生JP 全國政協委員、香港立法會議員

8. 何君堯律師 香港立法會議員、中華人民共和國粵港澳大灣區執業律師

9. 黎青龍教授 香港大學榮休教授及名譽臨床教授

10. 許國偉博士 中國萬天控股(上巿)主席

11. 楊和輝博士 時代集團(上巿)執行董事及行政總裁

12. 翁志明博士 裕億紙品(深圳)有限公司董事長

13. 楊政龍先生 英皇集團(上巿)副主席

14. 劉石佑先生 嘉宏集團(上巿)董事長

15. 黃特平博士 百利達國際集團主席

16. 儀 強博士 埃摩深人力科技集團主席

17. 關淑敏博士 保威有限公司董事長

18. 黃秋智先生 中國移動媒體廣播控股有限公司 (上巿)主席

19. 黃漢強博士 鼎豐信貸有限公司行政總裁

20. 林文傑教授 香溓生物科技研究院創辦人

21. 簡植航博士 香港中山社團總會首席會長

22. 顧如玉博士 健康德智科研院長

第七屆世界傑出藝術家大奬

胡 楓先生 著名歌、影、視藝人

第三屆世界傑出華人青年企業家獎

姚銓浩博士、蔡雋思博士、廖伊曼博士、宋珈爾博士、陳舜娜博士、余彥慶博士、高兆霆博士、杜家軒博士、曾俊豪博士、歐陽偉傑博士、黃浩賢博士、鍾學勇先生、羅永年博士

世界傑青．世界傑出華人青年獎

張家朗先生SBS 世界排名第一劍手

何詩蓓小姐SBS 2021年2020東京奧運100米自由泳銀牌

李慧詩博士SBS,BBS,MH 牛下女車神

蘇樺偉院士BBS,MH 神奇小子、2008年香港傑出運動員——星中之星

李皓晴小姐MH 2021年2020 東京奧運女團銅牌

杜凱琹小姐 MH 2021年2020 東京奧運女團銅牌

蘇慧音小姐 MH 2021年2020 東京奧運女團銅牌

劉慕裳小姐 MH 2021年2020東京奧運空手道銅牌

(特約)