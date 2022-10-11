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【烏克蘭戰爭】德國向烏提供首套防空系統 美國承諾全力支援防禦

環球社會熱點 17:05 2022/10/11

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俄羅斯空襲烏克蘭多個城市，包括首都基輔，造成平民傷亡。西方國家一致譴責俄羅斯行逕，美國總統拜登周一（10日）向烏克蘭總統澤連斯基承諾，美國將持續提供防衛所需的物資；而德國同日亦向烏交付自主研發的IRIS-T SLM防空系統。

白俄總統與普京達成共識 接壤烏邊境部署聯合部隊 【下一頁】

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）於今年6月承諾烏克蘭，年底前向其提供4套IRIS-T SLM防空系統。國防部長蘭布雷希特周一（10日）譴責俄羅斯導彈襲擊烏克蘭多個人口稠密地區，表示襲擊突顯烏克蘭對防空系統急切性，當局加快在未來數日內向烏克蘭提供首套防空系統。

烏克蘭國家通訊社（Ukrinform）周一引述德國國防部Twitter指，最近俄羅斯對基輔及其他城市發動導彈襲擊表明，防空能力對烏克蘭來說相當重要，已向烏克蘭交付首套IRIS-T SLM。

資料顯示，由德國自主研發的IRIS-T SLM可擋截高度20公里、方圓40公里內的導彈威脅。

烏暫停向歐盟出口電力 澤連斯基表明對俄不退縮 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）同日與澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話，白宮指拜登承諾向持續向烏克蘭提供防衛所需的物資，包括先進防空系統。

拜登重申，俄羅斯必須要對其戰爭罪行及暴行負責，美國及盟友會向烏克蘭提供安全、經濟和人道主義援助。

自俄羅斯2月底入侵烏克蘭以來，美國對莫斯科實施廣泛經濟制裁、提供價值超過168億美元（約1,310億港元）安全援助。

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責任編輯：郭麗明

 

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