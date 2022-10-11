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【信用卡資料】暗網公開120萬張被盜信用卡資料 逾半數受害者為美國運通用戶

理財智慧 18:42 2022/10/11

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信用卡包含了不少重要的個人資料，因此成為不少黑客的攻擊目標，根據外媒報道，一個名為「BidenCash」的暗網平台在近日洩露了近120萬張信用卡資料，當中涉及持有人姓名、電郵地址、電話號碼和住址等個人資料。

【大行報告】料第三季銷售額增長加快 美銀維持李寧及安踏「買入」【下一頁

【青姐話】結餘快清零 定存最有型

作為一個非法販賣被盜信用卡資料的交易平台，BidenCash在今年6月成立，當時他們在網上免費洩露了數千張信用卡詳細信息，對於今次洩露事件，有專家推測是該平台為了提升知名度招徠生意而故意免費洩露。在120萬張信用卡中，美國運通（American Express）用戶佔了53%，其餘則包括富國銀行（Wells Fargo Bank）、美國合眾銀行（U.S. Bank）及美國銀行（Bank of America），而有效期則從2023年到2026年，並確定當中有30%信用卡仍處於活躍狀態。

【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

事實上這並不是第一次大規模的信用卡洩露事件，另一家信用卡資料的交易平台All World Cards在去年亦發布了超過100萬張信用卡詳細信息。

【車企新招】蔚來在歐洲市場 將汽車變成服務【下一頁

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記者：鄭日棱

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經濟 美國 信用卡 黑客 銀行

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