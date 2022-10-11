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大埔白石角雲匯再錄蝕讓　兩房戶3年帳蝕118萬

股樓投資 16:57 2022/10/11

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大埔白石角半新盤再錄蝕讓買賣。美聯物業楊浩然說，大埔雲匯一期2座中高層B5室，實用面積457平方呎，日前以783萬元易手，實用呎價約17,133元，持貨逾3年，現帳面蝕約118.6萬元。

代理透露，原業主因移民，所以趁三年禁售期剛過，即放售物業套現，原開價828萬元放盤，雖然已屬低價，但原業主不惜一減再減，終減價45萬元，以783萬元易手。 

資料顯示，原業主於2019年5月以約901.6萬元購入物業，持貨逾3年，現帳面蝕約118.6萬元，物業期内跌逾13%。

延伸閱讀　近九成鐵路盤呎價跌　4個今年跌20%　唯獨7個屋苑有得升【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 白石角 大埔 美聯物業

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