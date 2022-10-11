【航空業復甦】IATA：航空客運復甦趨勢勁　亞太區將回復疫前7成水平

▲ 國際航空運輸協會（IATA）的亞太地區負責人表示，隨著各國放鬆邊境限制，亞太地區的航空客運量，預計到年底可恢復到2019年的73%左右。（資料圖片）

國際航空運輸協會（IATA）的亞太地區負責人表示，隨著各國放鬆邊境限制，亞太地區的航空客運量，預計到年底可恢復到2019年的73%左右，高於8月份的53%。

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《路透》報道，IATA亞太區副總裁Philip Goh表示，航空客運復甦的趨勢強勁。「毫無疑問，這種勢頭非常強勁，尤其目前亞太地區，除中國內地以外的所有主要市場都已開放。」根據IATA的數據，亞洲的航空復甦落後於其他地區，很大程度上是因為中國內地持續關閉邊境，使其國際旅客人數平均僅為疫前的2%至3%。

不過對航空公司而言，利好的因素是，日本於週二（11日）恢復免簽證自由行，台灣亦將於週四（13日）免除居家檢疫，而香港則於9月結束強制隔離政策。

Goh表示，目前對於年終的載客量預測基於中國內地何時開放邊境。IATA數據顯示，8月份亞太地區的國際客運量為2019年的35%，預計要到2025年才能恢復到疫情前水準。

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責任編輯：李智美