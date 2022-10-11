【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

其他股評時段:

00:30 恒指再穿前底

02:45 恒指16789點 見1997年水平

05:50 三大數據似有轉差

12:30 反彈因素轉弱

14:00 美國債息仍在上升

16:55 英國債息升 英鎊續跌

19:13 00005 滙豐穿位暗示英國有暗湧

22:15 內房危機持續？

28:10 內地疫情又反彈

30:40 00390 中國中鐡

33:30 03187 三星高息房託

36:10 03690 美團

39:12 01299 友邦保險

40:28 03968 招行

42:23 01114 華晨中國

44:00 00883 中海油

55:50 01876 百威亞太 09922 九毛九

57:23 07500 FI二南方恆指



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