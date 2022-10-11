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【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

iMTV＋ 19:30 2022/10/11

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02:45 恒指16789點 見1997年水平 
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12:30 反彈因素轉弱 
14:00 美國債息仍在上升
16:55 英國債息升 英鎊續跌
19:13 00005 滙豐穿位暗示英國有暗湧
22:15 內房危機持續？
28:10 內地疫情又反彈
30:40 00390 中國中鐡
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36:10 03690 美團
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欄名 : 溫股知新

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