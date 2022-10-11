【大行報告】料第三季銷售額增長加快 美銀維持李寧及安踏「買入」

周二（11日）恒指再穿17000點，收報16801點，內地體育用品股亦難避跌市。美銀證券指，內地體育用品零售銷售恢復受國內第二季的封控措施影響，不過預期內地品牌第三季零售額增長加快，維持李寧（02331）及安踏（02020）「買入」評級。李寧及安踏周二收市分別錄1.8%及3.2%跌幅。

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該行留意到在第二季封控措施後，內地體育用品零售銷售恢復情況不穩定，再加上行業渠道去庫存和促銷壓力，料零售銷售將在年底前會繼續波動，屆時庫存可能會恢復正常。該行維持對李寧及安踏「買入」評級，以反映中國體育用品的多年結構性增長前景和國產品牌表現提升。





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另外因基數和受疫情封城影響較小，美銀預期內地品牌第三季的零售額增長將比第二季加快。按品牌劃分，該行預計李寧第三季零售額增長將達到17-19%至20%低段水平，安踏為中單位數至高單位數，而Fila為10%至13%。

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撰文：鄭昊彤