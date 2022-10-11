【iMoney Giftaway】送Black Diamond & Haglöfs現金優惠券$100各乙張

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秋風送爽，是戶外運動、行山及露營的最佳時候，戶外運動、行山及露營要玩得安全又舒適，又怎可以少了優質的裝備？

今期iMoney將送你高級戶外瑞典百年品牌Haglöfs & 攀登品牌Black Diamond現金優惠券$100各乙張，讓你買心頭好。

【高級戶外瑞典品牌 Haglöfs – 大型 Private Sale】

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會員優先場: 12-14/10/2022（11am - 8pm）

公開場: 15 - 16/10/2022（11am - 8pm）

地址: 新界沙田石門安睦街30號鄉議局大樓1樓

【活動查詢熱線】Whatsapp: 5244 2209 wa.me: 85252442209

如想獲得禮品，立即登入以下網址參加遊戲﹕

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截止日期﹕2022年10月16日（下午2時正）

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以平郵方式送出。

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