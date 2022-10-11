【滙豐 5】傳滙豐擬未來幾年增加併購活動 同時加快處置資產步伐 股價再創52周低

據《彭博社》引述消息人士指，滙豐控股（00005）尋求併購交易，計劃在未來幾年增加收購交易金額，但仍會進一步處置資產，預期出售資產的速度會與收購步伐保持一致。惟滙豐股價再創52周低位，低見39.45元，最多跌2.2%，收報39.7元，仍跌1.6%，成交額10.7億元。

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報道指，自全球金融危機以來，滙豐很少進行收購，並同時退出20多個國家並出售數十項業務，甚至包括一些以前被視為核心的業務，而且期內沒有進行任何大型收購。繼去年滙豐出售其法國和美國零售業務後，上周又傳正在研究出售加拿大業務，市場估計業務價值可能達100億美元，有消息指不少買家對該業務感興趣。

早前有報道指，滙豐印尼業務或會於當地進行首次公開募股（IPO），以及可能出售其俄羅斯業務。

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記者：郭秀慧