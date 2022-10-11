  • 26°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 18:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】柏瑞投資：市場未完全反映經濟深度衰退預期　預期中國「清零」至明年

股市 16:57 2022/10/11

分享：

分享：

【大行報告】柏瑞投資：市場未完全反映經濟深度衰退預期　預期中國「清零」至明年

環球經濟正處不明朗，柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly發表投資策略觀點，認為資本市場正顯示投資者對明年環球經濟正失去信心，不再預期經濟僅輕微衰退，但最新市價仍未完全反映經濟深度或全面衰退風險。該行預計聯儲局將繼續收緊政策，環球經濟正面臨聯儲局政策、歐洲政治及經濟收縮危機。

以地區劃分，柏瑞認為，美國聯儲局有必要收緊金融條件以紓緩國內需求，即使美國經濟具有韌性，惟利息走高、美元強勢皆增加外圍市場崩潰的可能性。歐洲方面，除央行緊縮政策外，一系列事件都指向經濟衰退，尤其是俄烏戰爭以及俄羅斯中斷供應導致能源短缺和能源價格飆升。

柏瑞目前較看好新興市場經濟表現，認為新興經濟體雖已調整貨幣寬鬆政策，仍受美國加息影響，預計市場將於明年第二季現復甦。

柏瑞料中國仍須8個月推高長者疫苗接種率　料清零政策維持至明年

中國經濟方面，柏瑞表示，因應去年監管政策收緊、多地爆發疫情，中國已逆流改行寬鬆政策，但與貨品相關的對外出口下降和房地產行業疲弱，或會削弱中國幫助世界擺脫經濟不斷放緩的能力。該行形容，中國正在奮力阻止出現「日本式地產泡沫爆破」，所須措施需時數年才見效，也令中國經濟增長受限。

柏瑞新興市場固定收益高級副總裁Chris Perryman指，中國需時多8個月才能令長者接種疫苗比率升至80%，預料中國將維持「清零政策」方針至2023年。

相關文章：

【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光　「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」

【大行看法】高盛：領展本港零售租戶銷售額已恢復至疫情前95%　考慮利率及匯率因素決降目標價

記者：宋佩恩

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展

大行報告 新興市場 投資策略 日圓 歐洲 加息 美國聯儲局 通脹 中國

上一篇文章

【內房危機】穆迪撤銷恒大及佳兆業評級

下一篇文章

【ESG】長江集團163家成員公司獲頒「商界展關懷」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
【解構】洪灝：港股嚴重地、瘋狂地超賣　中國債券收益率升預示經濟復甦　中概股遲早迎頭趕上
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌99點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】恒指夜期跌99點　阿里美股低港1%（不斷更新）
【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續　2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡
【美國加息】羅奇：聯儲局或需要加息到5至6厘、美元強勢持續　2023年全球不發生經濟衰退才是奇跡
【美股期貨】美10年期債息率升至4厘　道指期貨續跌149點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【美股期貨】美10年期債息率升至4厘　道指期貨續跌149點、納指期貨跌0.4%（不斷更新）
【港股市況】科技股領跌、ATM跌3%至6%　電力股一枝獨秀　恒指全日再跌384點（不斷更新）
【港股市況】科技股領跌、ATM跌3%至6%　電力股一枝獨秀　恒指全日再跌384點（不斷更新）
【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%
【美國颶風】摩通戴蒙警告美國將現難以預計的衰退　美股恐先瀉20%後再瀉20%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款