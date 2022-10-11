▲ 【大行報告】柏瑞投資：市場未完全反映經濟深度衰退預期 預期中國「清零」至明年

環球經濟正處不明朗，柏瑞投資全球多元資產主管Michael J. Kelly發表投資策略觀點，認為資本市場正顯示投資者對明年環球經濟正失去信心，不再預期經濟僅輕微衰退，但最新市價仍未完全反映經濟深度或全面衰退風險。該行預計聯儲局將繼續收緊政策，環球經濟正面臨聯儲局政策、歐洲政治及經濟收縮危機。

以地區劃分，柏瑞認為，美國聯儲局有必要收緊金融條件以紓緩國內需求，即使美國經濟具有韌性，惟利息走高、美元強勢皆增加外圍市場崩潰的可能性。歐洲方面，除央行緊縮政策外，一系列事件都指向經濟衰退，尤其是俄烏戰爭以及俄羅斯中斷供應導致能源短缺和能源價格飆升。

柏瑞目前較看好新興市場經濟表現，認為新興經濟體雖已調整貨幣寬鬆政策，仍受美國加息影響，預計市場將於明年第二季現復甦。

柏瑞料中國仍須8個月推高長者疫苗接種率 料清零政策維持至明年

中國經濟方面，柏瑞表示，因應去年監管政策收緊、多地爆發疫情，中國已逆流改行寬鬆政策，但與貨品相關的對外出口下降和房地產行業疲弱，或會削弱中國幫助世界擺脫經濟不斷放緩的能力。該行形容，中國正在奮力阻止出現「日本式地產泡沫爆破」，所須措施需時數年才見效，也令中國經濟增長受限。

柏瑞新興市場固定收益高級副總裁Chris Perryman指，中國需時多8個月才能令長者接種疫苗比率升至80%，預料中國將維持「清零政策」方針至2023年。

相關文章：

【大行看法】瑞銀財管李智穎：中港股三因素困擾、年底才有曙光 「內地人寧買二手樓，也不買一手樓」

【大行看法】高盛：領展本港零售租戶銷售額已恢復至疫情前95% 考慮利率及匯率因素決降目標價

記者：宋佩恩

【石Sir一周前瞻及異動股】李寧、中石化、中國海外發展