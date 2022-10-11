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【公關大娜移@iM網欄】手機風險管理 將雞蛋放不同籃子

名人薈萃 18:23 2022/10/11

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最近很多朋友在網絡世界屢遇挫折，包括WhatsApp 被封鎖了；逾五千名粉絲的Facebook帳號被關掉；電話遭到網絡程式的攻擊；微信戶口被盜⋯⋯面對「門高狗大」的科技巨擘，小小的個體用戶可以做的危機處理，只限於發電郵或留言區進行微弱的申訴，過程封閉且漫長，用戶被動而無奈。

臉書帳號被封的KOL很懊惱地不斷猜測「衰邊瓣」，例如經常玩不知名的心理遊戲、發表了敏感內容、很少幫襯Fb落廣告、太多銷售性質的內容⋯⋯腦汁絞盡後，帳號始終打不開，官方對真正的「死因」保持一貫的緘默。

「百足咁多爪」的朋友早上起來發現WhatsApp 帳號突然動彈不得，整個人彷彿掉到孤島，別人發訊息給她，全部不讀不回，以為她閉關，甚至猜測她移民了。禍因可能是群組開得太多；轉發訊息過度頻密；或被人投訴、封鎖過，一封封求情的電郵如石沉大海，屢敗屢試幾個月後，終獲重啟，但朋友被嚇到一個群組至今也不敢開。

同事的電話上月無端端遭到電腦程式的襲擊，每隔十秒致電騷擾，接電及回撥均無人回應，歷時2日2夜，到警署報案、去私隱專員公署投訴，結果是「暫時冇乜嘢可以做到」，同事唯有廢掉用了二十年的號碼。

網絡世界為我們提供了極大的便利和效率，從中獲得海量的資訊、娛樂、社交關係，甚至投資增值，但另一方面，大家又失去些什麼？人人患上手機/網絡依賴症，機不離身，日均耗在手機的時間至少六、七個鐘，佔據逾半的清醒時間。嚴重者會出現手腳發麻、心悸、頭暈、冒汗、腸胃功能失調等癥狀。網絡世界遭遇的挫折，對身心的打擊亦絕不亞於現實世界，同樣的輾轉難安、茶飯不思。

KOL、社交達人、素人被封鎖之後，全部均「死因不明」，似盲頭烏蠅般亂試亂撞地求救，何時解鎖、能否重啟⋯⋯全屬未知之數。只好將雞蛋放進不同的籃子，門路廣開，熟悉和陌生的平台一網打盡，包括Patreon、Pinterest、Medium、Creato、Buy me a coffee等，撒下天羅地網，效果則拭目以待。

有人基於私隱的考量，選擇不依賴微信、WhatsApp而活，轉用較冷門但認為較安全的平台，或索性減少使用即時通訊軟件，回歸打電話、多見面的形式。為了視力、頸椎、情緒的長遠健康，減少依賴手機是值得推崇的，把手機放在視線以外的抽屜裡；緩減每日使用的時數；盡量不用手機煲劇；朋友飯聚時收機；一個月定立一天為「無手機日」，以紓緩「手機癮」。同時，讓其他載體如電視、desktop、閱讀器、音響器材、電話薄等重新歸位，發揮效用，從而淡化手機的強勢主宰，也強化風險管理。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

 

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

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