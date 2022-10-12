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【緣份到了@iM網欄】放下我執 獲得智慧 快樂之道

名人薈萃 10:00 2022/10/12

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某日，無德禪師正在院子裡鋤草，迎面走過來三位信徒，向他施禮，說道：「人們都說佛教能夠解除人生的痛苦，但我們信佛多年，卻並不覺得快樂，這是怎麼回事呢?」

無德禪師放下鋤頭，平和地看著他們說：「想快樂並不難，首先要弄明白為什麼活着。」

三位信徒你看看我，我看看你，都沒料到無德禪師會向他們提出問題。

過了一會，甲說：「人總不能死吧! 死亡太可怕了，所以人要活着。」

乙說：「我現在努力地工作，就是為了退休的時候能夠生活無憂、兒孫滿堂的生活。」

丙說：「我可沒你那麼高的奢望。我必須活着，否則一家老小靠誰養活呢?」

無德禪師笑著說：「怪不得你們得不到快樂，你們想到的只是死亡、年老、工作，不是理想、信念和責任。沒有理想、信念和責任的生活當然是很辛勞和很累的事。」

信徒們不以為然地說：「理想、信念和責任，說說倒是很容易，但總不能當飯吃吧!」

無德禪師說：「那你們說有了什麼才能快樂呢?

甲說：「有了名譽，就有一切，就能快樂。」

丙說：「有了金錢，就能快樂。」

無德禪師說：「那我提個問題：為什麼有人有了名譽卻很煩惱，有了愛情卻很痛苦，有了金錢卻很憂慮呢?」信徒們無言以對。

在現實生活中，有錢人雖然是有錢，一般都認為有錢就可以解決很多物質上的問題。但在精神上，他們卻不是可以完全掌控在自己手上。過著紫醉金迷的生活，繁華過後只不過是夢幻一場，一切都是鏡花水月。

無論貧與富都可以得到幸福快樂的，只要去除貪嗔癡，得的一切都是於心無愧，自然心安理得、輕鬆快樂，故此，知是就能常樂。

至於如何延續這份快樂? 就是通過學佛修行，學佛就會深徹認識苦與樂的根源，會明白痛苦是來自我執、無明煩惱、往昔種下的惡業；快樂是來自放下我執、得到般若智慧、往昔種下的善業。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog：https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

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撰文 : 賴櫻華

欄名 : 緣份到了

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