【有故事的人@iM網欄】 說不出的尷尬 對面的女（男）孩看過來

凌晨0:30。

思思趕妥老闆的工作報告,好累,趕著上床去睡。關燈的一刻,門鈴響了。

這麼晚了?誰?

思思走近大門, 從防盜眼看出去,是個男生。

她住的單位在走廊最盡頭,幽暗的走廊燈光下,她勉強看到,男生穿著淺色的恤衫,領帶已鬆開,手指鉤住斜搭在肩膊的西裝外套,一臉的倦容。

思思不認識這男生,這場景,是他搞錯地方,按錯她的門鈴?

思思不敢應門。

這麼晚了,她又一個人住,雖然大厦的治安一直很好,但要是真的有甚麼狀況,遠水救不了近火!

思思靜靜地靠在大門旁,掂量著下一步怎樣做,眼角掃到門邊小小的收納包,就是一進門就把瑣碎物件丟進去的那種小包。

細看包包,門匙呢?

腦筋飛快回帶。



大門外。

林俊新搬進的C單位,與對面的D單位都在走廊的最底。

他今晚工作太多,搞得好晚,好累,趕著回家昏睡去。

轉身準備打開門,眼角掃到對面單位的鑰匙孔吊著些甚麽。

細看,是一個鑰匙圈,懸著隻眯上眼趴睡的法鬥狗,這狗,像極了他現在的心情。

記憶中這房子住了個女生,説不定她跟自己一樣,總是睡不夠。

有趣!

但,林俊回轉身再看,有點不妥。

法鬥狗鑰匙圈連著的鑰匙, 已經插進了匙孔, 只要握住往邊一扭,推門就可進去。這還不如白白把門打開,坦蕩蕩的讓人自出自入?

一定得通知這住客,他反射的舉起手按門鈴。

沒人應門。

稍等了一會,再按,還是沒人應門, 睡了嗎?

林俊想,算了吧 ⋯⋯ 但鑰匙這個樣子,他還是不放心。

他看著自己貼在門鈴的手指,猶豫了。

他真的好累,但仍是本著好心腸,想:再按一次,最後一次。

這一按,足足按了差不多四、五秒。

鈴聲在空蕩的走廊上回響,冷冷清清的。

還是沒人應門,怎麽了?

沒辦法,回家吧。



C單位内。

思思的手放一直在門把上,眼盯著防盜眼外的男生,脚頂住大門,心快要跳出來了。

她肯定,她的鑰匙這刻一定是孤零零的掛在門外的鑰匙孔上。

那男生已經按第三次門鈴了,最後一次按了好長好久,思思好怕他直接推門進來,她一個人擋不住,自己太疏忽了。

還好,男生之後就放棄了,看到他盯了一眼自己的手,再盯了一眼她的鑰匙孔,走了。

思思等著,聽到男生關上門後,火速打開大門,門匙果然插了在鑰匙孔上,她飛快抽出,飛快再關上門,3秒内完成所有動作,而且輕輕的沒弄出任何聲音,就像一切沒發生過一樣。

這3秒,太刺激了,她也覺得太尷尬,太丟臉了。

林俊進屋後,不經意的往窗外看了看。

對面C單位的燈還亮著,怎麽沒人應門?

他不放心,馬上又走了出去,走到C單位門外。

奇怪!那法鬥狗鑰匙圈不見了!

那剛剛是他太累,眼花了?他還死命的按了三次C單位的門鈴。

還好,沒人應門,不然的話,多尷尬!

第二天早上,思思和林俊在電梯口碰上,兩個都偷偷看了對方一眼。

林俊還刻意看她手上有否拿著鑰匙。

思思趁撩頭髮的時候,看了眼他修長的手指。

兩個的臉上,都閃過,一絲自己才明白的尷尬。

作者 _ 寡言(梁偉英)簡介:

簡介 :上班,是為謀生,寫作,卻是為延活。活得不好,生計也只能馬虎的謀過去。相對上班,更愛寫作,會請個假窩在 coffee shop ,聽 K-pop ,寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法,靈感,所以寡言。

