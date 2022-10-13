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【有故事的人@iM網欄】 說不出的尷尬 對面的女（男）孩看過來

名人薈萃 09:00 2022/10/13

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凌晨0:30。
思思趕妥老闆的工作報告，好累，趕著上床去睡。關燈的一刻，門鈴響了。
這麼晚了？誰？
思思走近大門， 從防盜眼看出去，是個男生。
她住的單位在走廊最盡頭，幽暗的走廊燈光下，她勉強看到，男生穿著淺色的恤衫，領帶已鬆開，手指鉤住斜搭在肩膊的西裝外套，一臉的倦容。
思思不認識這男生，這場景，是他搞錯地方，按錯她的門鈴？

思思不敢應門。
這麼晚了，她又一個人住，雖然大厦的治安一直很好，但要是真的有甚麼狀況，遠水救不了近火！
思思靜靜地靠在大門旁，掂量著下一步怎樣做，眼角掃到門邊小小的收納包，就是一進門就把瑣碎物件丟進去的那種小包。
細看包包，門匙呢？ 
腦筋飛快回帶。


大門外。
林俊新搬進的C單位，與對面的D單位都在走廊的最底。
他今晚工作太多，搞得好晚，好累，趕著回家昏睡去。
轉身準備打開門，眼角掃到對面單位的鑰匙孔吊著些甚麽。
細看，是一個鑰匙圈，懸著隻眯上眼趴睡的法鬥狗，這狗，像極了他現在的心情。
記憶中這房子住了個女生，説不定她跟自己一樣，總是睡不夠。
有趣！

但，林俊回轉身再看，有點不妥。
法鬥狗鑰匙圈連著的鑰匙， 已經插進了匙孔， 只要握住往邊一扭，推門就可進去。這還不如白白把門打開，坦蕩蕩的讓人自出自入？
一定得通知這住客，他反射的舉起手按門鈴。
沒人應門。
稍等了一會，再按，還是沒人應門， 睡了嗎？
林俊想，算了吧 ⋯⋯ 但鑰匙這個樣子，他還是不放心。
他看著自己貼在門鈴的手指，猶豫了。
他真的好累，但仍是本著好心腸，想：再按一次，最後一次。
這一按，足足按了差不多四、五秒。
鈴聲在空蕩的走廊上回響，冷冷清清的。
還是沒人應門，怎麽了？
沒辦法，回家吧。 


C單位内。
思思的手放一直在門把上，眼盯著防盜眼外的男生，脚頂住大門，心快要跳出來了。
她肯定，她的鑰匙這刻一定是孤零零的掛在門外的鑰匙孔上。
那男生已經按第三次門鈴了，最後一次按了好長好久，思思好怕他直接推門進來，她一個人擋不住，自己太疏忽了。
還好，男生之後就放棄了，看到他盯了一眼自己的手，再盯了一眼她的鑰匙孔，走了。
思思等著，聽到男生關上門後，火速打開大門，門匙果然插了在鑰匙孔上，她飛快抽出，飛快再關上門，3秒内完成所有動作，而且輕輕的沒弄出任何聲音，就像一切沒發生過一樣。
這3秒，太刺激了，她也覺得太尷尬，太丟臉了。

林俊進屋後，不經意的往窗外看了看。
對面C單位的燈還亮著，怎麽沒人應門？
他不放心，馬上又走了出去，走到C單位門外。
奇怪！那法鬥狗鑰匙圈不見了！
那剛剛是他太累，眼花了？他還死命的按了三次C單位的門鈴。
還好，沒人應門，不然的話，多尷尬！

第二天早上，思思和林俊在電梯口碰上，兩個都偷偷看了對方一眼。
林俊還刻意看她手上有否拿著鑰匙。
思思趁撩頭髮的時候，看了眼他修長的手指。
兩個的臉上，都閃過，一絲自己才明白的尷尬。

同場加映：【溫股知新】多重利淡夾擊 港股表現失色

作者_寡言（梁偉英）簡介：
簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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