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英國失業率輕微下跌 創近50年新低

環球經濟金融 16:10 2022/10/11

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英國勞動力持續不足，失業率維持在預期外的低位。政府公布8月的失業率為3.5%，較上次統計期間輕微下跌0.3%，創下自1974年後的新低。但經濟學家估計，英國低失業率將持續。

英政府或需削5198億開支 智庫警告增長目標難達成 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周二（11日）公布，當地由6月起計算至8月期間的失業率為3.5%，與上月數據比稍降0.1%，創下48年來新低。

同期的非積極勞動人口增加25.2萬人，為1971年有紀錄以來最高。非積極勞動人口增至21.7%，升幅為0.6%。ONS指出，數據是自2020年3月﹑歐洲疫情大流行後首季後最大增幅。

卓慧思或放棄按收入實際削減福利 向保守黨議員妥協 【下一頁】

英國商會（British Chambers of Commerce）首席研究員David Bharier表示，英國多年來面對勞動市場收縮問題，人手不足妨礙眾多行業繼續服務現在客戶及商業發展。財相關浩霆（Kwasi Kwarteng）則讚揚，數據反映英國的優勢。他指英國經濟的基礎仍然堅如磐石，失業率更創出近50年來新低。

經濟學家預期，勞動力市場問題解決速度緩慢，第3季職位空缺減少4.6萬個，至約125萬個，為兩年來最大跌幅。同時，就業人口亦減少約11萬人，獲支薪員工亦減少3.9萬人。

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責任編輯：吳漢培

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