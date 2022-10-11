  • 28°C
香港時間 : 20221011日 (週二) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】 美證交員會指無法檢查底稿 新東方一度急挫逾一成

股樓投資 15:40 2022/10/11

分享：

分享：

新東方（09901）為首家被美國證券交易委員會（SEC）點名為無法審查底稿的中概股。新東方公布，公司被臨時點名為《外國公司問責法案下的》「被認定發行人」，工作底稿無法由美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行全面檢查或調查。股價今日（11日）應聲下挫，低見17.5元，最多跌逾一成，最新報17.82元，仍跌8.6%。

【異動股】 金科服務獲博裕溢價33%提全購 涉資47.6億元 金科服務午後復牌急升逾3成【見下頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

根據《外國公司問責法案》，一家外國公司連續3年被列為「被認定發行人」，SEC將禁止該公司的股票在美國交易。集團表示，工作底稿無法由PCAOB進行全面檢查或調查，而且為SEC根據外國公司問責法及其據此頒佈的實施規則，開始作出有關識別以來，公司首次被識別。集團指，一直探索可能的解決方案，以保障其持份者利益。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

開啟hket App，閱讀全文
港股 新東方—S（09901） 中國概念股 異動股

上一篇文章

【網店物流小幫手@iM網欄】電商致勝之道 如何揀選第三方物流夥伴？

下一篇文章

【板塊追蹤】濠賭股黃金周後轉弱 花旗削10月份賭收至55億澳門元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【資訊安全】WhatsApp有後門 黑客隨時窺私隱
【資訊安全】WhatsApp有後門 黑客隨時窺私隱
【樓市預測】美聯黃建業：經濟面對回歸以來最嚴峻挑戰 料全年樓價創08年後最大跌幅 物業註冊量創32年最低紀錄
【樓市預測】美聯黃建業：經濟面對回歸以來最嚴峻挑戰 料全年樓價創08年後最大跌幅 物業註冊量創32年最低紀錄
【免費展覽】科學館大型恐龍展覽累錄50萬名觀眾 免費入場展期至11月16日 想預約參觀可留意每星期呢一日
【免費展覽】科學館大型恐龍展覽累錄50萬名觀眾 免費入場展期至11月16日 想預約參觀可留意每星期呢一日
【Apple】官宣iPhone 5c過時 停止所有維修和服務
【Apple】官宣iPhone 5c過時 停止所有維修和服務
【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」
【專家看法】資深物業投資者預言 若明年出現這一現象 樓市將會「有得震冇得瞓」
【蘋果產品】專家：AirPods及Mac配件 將由Lightning接口改用USB-C接口 趕及2024年歐盟法律限期前實施
【蘋果產品】專家：AirPods及Mac配件 將由Lightning接口改用USB-C接口 趕及2024年歐盟法律限期前實施
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款