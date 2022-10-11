【異動股】 美證交員會指無法檢查底稿 新東方一度急挫逾一成

新東方（09901）為首家被美國證券交易委員會（SEC）點名為無法審查底稿的中概股。新東方公布，公司被臨時點名為《外國公司問責法案下的》「被認定發行人」，工作底稿無法由美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）進行全面檢查或調查。股價今日（11日）應聲下挫，低見17.5元，最多跌逾一成，最新報17.82元，仍跌8.6%。

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根據《外國公司問責法案》，一家外國公司連續3年被列為「被認定發行人」，SEC將禁止該公司的股票在美國交易。集團表示，工作底稿無法由PCAOB進行全面檢查或調查，而且為SEC根據外國公司問責法及其據此頒佈的實施規則，開始作出有關識別以來，公司首次被識別。集團指，一直探索可能的解決方案，以保障其持份者利益。

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記者：郭秀慧